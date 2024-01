El PSOE solicita la paralización cautelar de la moción de censura en la Mancomunidade

Es un ente voluntario en el que la práctica totalidad de las decisiones se toman por consenso, pero se ha convertido en un punto de poder político en la comarca que nadie quiere ceder. El movimiento del Partido Popular, que cuenta con el apoyo de las dos formaciones independientes de Meaño, para arrebatar, a través de una moción de censura, la presidencia de la Mancomunidade de O Salnés al Partido Socialista tuvo ayer respuesta por parte de esta formación. Primero, con la interposición de un contencioso administrativo en el juzgado de Pontevedra y, después, con la presentación de un escrito ante la Secretaría de la Mancomunidade solicitando la paralización de la moción de censura mientras no resuelvan las instancias judiciales.

Ahora, la pelota se encuentra en el tejado de la secretaria del ente, que deberá emitir un informe en el que justifique una decisión u otra. Ese informe deberá conocerse esta misma mañana, antes de que dé inicio el pleno extraordinario, fijado para las 12.00 horas, en el que estaba previsto debatir la moción de censura y que, según todos los indicios, acabaría con la sustitución de la socialista Marta Giráldez, alcaldesa de Meis, por David Castro, alcalde conservador de Ribadumia. Si no se procede a la paralización del pleno, a entender socialista, se estará causando un perjuicio general a los intereses de la Mancomunidade.

La presentación de este escrito deja abierta por completo la incógnita sobre lo que pasará hoy. Lo que si está claro es que las dos formaciones se agarran a los estatutos para defender su postura. Los socialistas, encabezados por Marta Giráldez, mantienen que la figura de la moción de censura no tiene ningún tipo de cabida en la Mancomunidade, al no aparecer recogida, de forma literal, en sus estatutos. Los conservadores no solo opinan lo contrario, sino que además, entienden que es necesario ese cambio, ya que la actual situación de la Mancomunidade es de “desgobierno”, después de frustrarse el acuerdo entre el PSOE e Independientes de Meaño, al quedarse José Aspérez sin la vicepresidencia de turismo por la negativa del BNG.

Aspérez ha unido su firma a la de los doce ediles conservadores y a la del otro independiente de Meaño, el alcalde y cabeza de lista de Veciños, Carlos Viéitez, un gesto que la presidenta de la Mancomunidade calificaba de “extraño, ellos tendrán que decir por qué votan diferente a lo que votaron hace seis meses, pero lo que tenemos claro es que no lo hacen velando por los intereses de los vecinos de la comarca de O Salnés o del propio municipio de Meaño”.

Giráldez recuerda que durante las negociaciones, en las que el PSOE le comprometió la vicepresidencia, “Aspérez hablaba de que se sentía más cómodo con el bloque de izquierdas, pero la ideología de este señor parece un tanto volátil”, señala, sobre todo después de ver como la vicepresidencia que plantea el PP sería para la portavoz conservadora de Cambados, Sabela Fole. Ahora, ambas formaciones aguardan a la decisión de la secretaria de la Mancomunidade, que vuelve a ser la protagonista del enfrentamiento político que existe en la comarca cuatro años después.