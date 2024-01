Meis homenajea a los padres del niño Leo Diz y a A Baralla por sus acciones solidarias

Los padres del niño Leo Diz, fallecido en 2022 a consecuencia de las complicaciones derivadas de su enfermedad, serán homenajeados el próximo 27 de enero en Meis por su esfuerzo en la organización de la Carreira de Leo, un evento solidario que permitió recaudar a finales de septiembre pasado una importante cantidad de dinero para la federación gallega de enfermedades raras. Así lo anunció ayer la alcaldesa, Marta Giráldez, en la presentación de la cuarta gala Meisinas e Meisinos do Ano.

El evento se celebra en el auditorio municipal el 27 de enero, a las ocho de la noche, y en él se reconocerá la labor de vecinos, empresas o asociaciones que una u otra forma han contribuido durante los últimos meses al desarrollo social, cultural o económico de Meis. Entre los homenajeados en la gala se encuentran Antonio Diz y Ana Vidal, padres del niño Leo Diz, e impulsores de una de las iniciativas solidarias más exitosas del pasado año en O Salnés.

También habrá un reconocimiento especial para la asociación cultural A Baralla, que además de echar una mano en la Carreira de Leo, se implica de forma activa en la celebración del Solifesti, un evento solidario del colegio de Mosteiro que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos cursos. A Baralla impulsó asimismo la primera edición de una fiesta LGTBI.

La gala Meisinos do Ano será una oportunidad de reconocer la labor de una veintena de personas, dos de las cuales ya recibieron el galardón en alguna ocasión anterior, pero repiten en este 2024. Es el caso de Montse Abal, una comerciante que ha participado activamente en las actividades del pasado Halloween y una de las promotoras de la exitosa Casa do Terror. Junto a ella, subirán al escenario del auditorio como Meisinos do Ano por los actos del Samaín Francisco Ascanio, Beatriz Villar, Ana Sofía Gómez y Ricardo Torrescusa.

También repite como Meisino do Ano el sacerdote José Antonio Souto, que tiene bajo su responsabilidad varias parroquias de Meis. En esta ocasión, el Ayuntamiento quiere agradecer la participación de Souto y otras nueve personas en el equipo de vecinos que colaboran con la Concellería de Benestar Animal en el cuidado de las colonias felinas. Los demás galardonados por esta acción son Dolores Caamaño, Antonio Diz, María Jesús Estonllo, Iván Pedreira, Mercedes Conde, Carmen Reguera, Milagros Lede, Cristina Gallo y María Gracia Caballos.

Demás homenajeados

Silvia Rodríguez Coladas, copropietaria del pazo de A Saleta será también Meisina do Ano. En los últimos meses, se dio a conocer como novelista ya que su libro “Bosque Santo” fue finalista en uno de los certámenes literarios que integran la programación de la prestigiosa Semana Negra de Gijón. La autora presentó su libro en Meis, días antes de las fiestas de julio.

El Ayuntamiento quiere tener un reconocimiento igualmente con Alejandro López Sixto, “Angelito”, dueño de una de las tiendas más antiguas del municipio. La alcaldesa, Marta Giráldez, asegura que su comercio “fue El Corte Inglés de Meis”, y recordó que incluso se podían comprar ataúdes.

Francisco Giráldez Martínez, “Pancho” será homenajeado por su contribución altruista a la Festa dos Callos, ya que tanto su padre como él donaron todos los años gran parte del pan que se consume en la popular fiesta gastronómica.

Finalmente, el nombramiento de Meisinos do Ano recaerá también en un grupo de personas y empresas que trabajaron activamente para reactivar la Feira do Cabalo de agosto. Se trata de Santiago Abal Abal, Forrajes Salnés, David Fontenla Buceta, Fernando González Vázquez y la asociación Ruta Rumba. Este colectivo estaba presidido por Ángel Lodeiro, un hombre enfermo de leucemia que falleció el mes pasado y que durante el verano participó en la organización de la feria equina.

La gala es de entrada libre y contará con música a cargo de la banda A Vertula, el grupo Raúl & Cía y la vocalista Ángeles Lago.

Giráldez: “Me da mucha pena ver a David Castro manejado por Gonzalo Durán”

En la conferencia de prensa convocada por Marta Giráldez para presentar la gala Meisinas e Meisinos do Ano salió también a relucir la moción de censura presentada por el PP para desbancarla de la presidencia de la Mancomunidade do Salnés. La regidora afirmó que la Xunta de Galicia siempre puso obstáculos a la ampliación de la depuradora de Tremoedo, hasta el extremo de que en cuatro años la conselleira Ethel Vázquez solo recibió en una ocasión a Marta Giráldez por ese motivo. Según la alcaldesa de Meis y presidenta comarcal, la conselleira ni siquiera contestó a las tres peticiones de reunión que se le hicieron desde 2021 hasta noviembre pasado. “La Xunta de Galicia no hizo nada en los últimos 15 años por ayudar a la comarca más turística de Galicia, por eso me duele que ahora el PP mienta sobre la ampliación de la depuradora de agua”, prosiguió. Por ello, acusó a los alcaldes de Ribadumia y Vilanova, David Castro y Gonzalo Durán, de mentir cuando acusaron a la Mancomunidade de bloquear la ampliación de la estación. Además, afeó a ambos dirigentes que el jueves se presentasen en la planta sin avisar para dar una conferencia de prensa, lo que según ella incluso generó un momento de tensión con el trabajador que estaba de guardia. “Hay cosas que incluso son de educación”, dijo. De David Castro, aseguró que, “me da mucha pena verle manejado por Gonzalo Durán”, y afirmó sentirse decepcionada con él. También tuvo palabras duras hacia el independiente de Meaño José Aspérez, cuyo voto será clave en la moción de censura. Afirmó que el PSOE también le ofrecía la delegación de Turismo, pero que él la rechazó. “El PP tuvo que ofrecerle algo más”, dijo la aún presidenta de la Mancomunidade, para añadir que, “la semana pasada (Aspérez) andaba por los pasillos de la Diputación”. En relación a las acusaciones de inacción en materia turística, manifestó que el turismo de mascotas sí está de moda y atrae visitantes, y tildó a Durán de “arcaico” por sus críticas a este modelo. También dijo que la Mancomunidade no organizó evento alguno en Vilanova, “porque el alcalde quería que estuviese la Mancomunidade, pero sin la presidenta”. La moción de censura está convocada para el 23 de enero, pero el PSOE tratará de frenarla por la vía judicial.