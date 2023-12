Nélida Piñón: “La sociedad no valora la maternidad”

“En este momento me declaro feminista histórica”, confesó la escritora gallego brasileña Nélida Piñón a su amiga Beatriz Piñeiro, dos meses y medio antes de fallecer. Este y otros pensamientos de la novelista sobre feminismo y violencia de género pudieron escucharse de su propia voz a media tarde de ayer en Quinteiro da Cruz (Ribadumia) donde los propietarios de la finca y la asociación Mulleres en Igualdade de Pontevedra rindieron un homenaje póstumo a la autora de “Voces del desierto”, “Una furtiva lágrima” o “La república de los sueños”.

Nélida Piñón fue galardonada en 2005 con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, y aprovechó el viaje a España para visitar varios puntos de Galicia, de donde muchas décadas atrás habían partido rumbo a la emigración de Brasil su padre (natural del actual Cerdedo-Cotobade) y sus abuelos maternos. Durante el viaje, pidió conocer un jardín de camelias, una flor que se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos sociales y de la mujer.

La llevaron a Quinteiro da Cruz, que tiene una de las mejores colecciones de camelias de Galicia, y allí conoció a los hermanos Beatriz y Pedro Piñeiro Lago, copropietarios de la finca. Fraguaron una amistad que sobrevivió a la distancia.

El 1 de octubre de 2022, Nélida Piñón regresó a Galicia, y de nuevo acudió a Quinteiro da Cruz. Le hicieron un homenaje y tomaron el Té para Nélida, una infusión preparada por Beatriz Piñeiro y que quiso dedicar expresamente a su amiga escritora. Después de comer, la novelista se dirigió a su anfitriona y le dijo: “Beatriz, es el momento de hacer la entrevista”.

Hacía ya años que la copropietaria de Quinteiro da Cruz le había propuesto a Nélida Piñón grabar en vídeo una entrevista sobre feminismo. La autora accedió, pero el proyecto se posponía una y otra vez. Hasta que en octubre de 2022, pasado ya lo peor de la pesadilla de la pandemia, la escritora consideró que había llegado el momento. Fue una decisión oportuna, ya que apenas dos meses y medio después llegó a Quinteiro da Cruz la triste noticia de su fallecimiento.

A punto del cumplirse el primer aniversario de la muerte de Nélida Piñón -ocurrida el 17 de diciembre, con 85 años-, Quinteiro da Cruz y la asociación Mulleres en Igualdade de Pontevedra, que preside precisamente Beatriz Piñeiro, le han querido rendir un homenaje póstumo. Fue ayer, en Ribadumia. El acto sirvió para recordar la presencia imborrable de Nélida Piñón en Quinteiro da Cruz, plasmada por ejemplo en el silencioso Bosque das Palabras. Y para visionar aquella grabación de octubre de 2022.

Fue entonces cuando los asistentes pudieron conocer algunos de los pensamientos de la novelista sobre feminismo en una entrevista conducida por Beatriz Piñeiro. “He visto que las mujeres tenían un papel muy pequeño, casi un papel del olvido, como si estuvieran en el mundo pese a ser olvidadas, y para cumplir un rol: la maternidad”. “La maternidad siempre la consideré muy importante, pero la sociedad no valora la maternidad (...) El papel de las mujeres a lo largo de los siglos fue terrible”.

Más adelante afirma que, “el feminismo es un movimiento maravilloso, sobre todo en el siglo XX, porque no hubo sangre. Fue una revolución elegante, discreta, no hubo muertes; eran revoluciones domésticas, dentro de casa y un poco en la calle, y después en las universidades”. Sobre la violencia de género afirmó que es un mal que sigue causando mucho daño. “En España se crearon leyes de protección hacia la mujer y no hacia los hombres deliberadamente. Aún así, mata mucho. Si no mata, esclaviza. Convierte a la mujer en una criatura afásica que no tiene el don de la palabra. Quien no tiene el ejercicio de la palabra padece de una amputación”. Pero conquistar la igualdad no puede ser un lucha solo de las mujeres. Piñón cree que los hombres deberían hacer más por alcanzar esa meta. “Creo que el hombre tiene que escribir más sobre la mujer, en defensa de ellas. Considero que el hombre no hace los suficientes alaridos intelectuales en defensa de las mujeres. Están muy callados, como si quisieran mantener su soberanía en el hogar”.