Meis comienza a identificar con microchips a los gatos de colonias callejeras

“Meis” y “Tomé”, pertenecientes a una colonia de gatos callejeros de Armenteira, son los nombres elegidos para los dos felinos que han estrenado los microchips con el que el Concello de Meis debe identificar a todos los integrantes de las colonias callejeras que posee. El municipio meisino es el primero de la comarca en aplicar la ley, que entró en vigor el pasado viernes, y que también obliga a la castración de estos animales para evitar que se puedan reproducir de manera alarmante. Esa actuación va a continuar en las próximas semanas, cada vez que se consiga atrapar a los felinos

María Sancho, edil del Ayuntamiento de Meis, reconocía ayer que “nosotros llevamos tiempo capturando gatos de diferentes colonias callejeras para proceder a su esterilización, pero los microchips son algo nuevo a lo que tenemos que hacer frente”. No en vano, el problema de los gatos callejeros es algo con lo que se lleva lidiando en Meis, y en otros muchos municipios de la comarca, desde hace mucho tiempo.

En este municipio “tenemos identificadas siete colonias de gatos callejeros, aunque somos conscientes de la existencia de más”, explica Sancho. Con una pequeña aportación de la Xunta y una partida de bienestar animal en sus presupuestos, el Concello lleva ya tres años procediendo a la castración de estos animales, pero Sancho recuerda que “el problema de verdad no son los gatos, sino que en el rural no estamos concienciados en la necesidad de que deben ser esterilizados, ya que están fuera de casa la mayor parte del tiempo y tienen mucha facilidad para reproducirse”. La nueva ley pretende acabar con esa situación ya que “debe castrarse tanto a los callejeros como a los que cuentan con un propietario, porque las colonias, si no se controlan pueden multiplicar su número en cuestión de unas pocas semanas”. Sancho aguarda que “esta ley conciencie más a los vecinos sobre la situación que todos los concellos estamos viviendo con la proliferación de estas colonias”.

Otros municipios ya están trabajando en fórmulas para colocar microchips a esos gatos. Un ejemplo de ello es Cambados, que ya ha solicitado una subvención para asumir el coste al que va a tener que hacer frente a la hora de esterilizar los felinos.