Todas las claves del único camino posible hacia la sostenibilidad de O Salnés

–Promover la movilidad sostenible (impulsar el uso del vehículo eléctrico), que, unido a la producción de electricidad con energías renovables, serán claves para reducir las emisiones de GEI y de contaminantes a la atmósfera a causa del transporte y con ello mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la calidad del aire urbano (según la OMS, 7 millones de personas mueren al año en el mundo a causa de la mala calidad del aire).

–Fomentar el modelo de economía circular aplicable a la gestión de las aguas y de los residuos que garantice el futuro del medio ambiente. La creciente demanda de agua de buena calidad para todos los usos exige un considerable esfuerzo por parte de las administraciones implicadas en la gestión de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de aguas para alcanzar los objetivos propuestos de protección de la salud y del medio ambiente, de acuerdo con las directrices comunitarias. La tendencia a la escasez de agua y la disminución de su calidad causada por la contaminación con distintos orígenes, exige una adecuada coordinación entre todas las partes implicadas y potenciar la I+D+i para una mejor gestión del ciclo integral del agua. Hay que trabajar para que los residuos pasen de ser un problema a convertirse en una oportunidad, el objetivo tiene que ser conseguir transformar los residuos en un recurso, tenemos que trabajar mucho y bien para avanzar hacia el residuo cero.

Reactivar el turismo termal de calidad en A Toxa





O Salnés ha sido una de mis zonas preferidas y más frecuentadas a nivel familiar y entre las destacadas en mi peregrinaje ambiental por toda la geografía gallega a lo largo de mi trayectoria académica y profesional. Mi compromiso con esta querida tierra queda reflejado en la labor desarrollada, cuyo camino se inició en Vilagarcía de Arousa en el año 2000, con la celebración en la Casa de Cultura del V Curso de Saúde Ambiental. En 2006, la Fundación Comarcal do Salnés acogió el XXIX Curso de Saúde Ambiental, y el auditorio municipal de Vilagarcía las Xornadas de Portas Abertas-Programa de Actividades de Medio Ambiente LN 42º, que coincidieron con intensas lluvias torrenciales que anegaron la ciudad, y nos retuvieron en el auditorio (recuerdo la llamada del alcalde Javier Gago a altas horas de la madrugada, lo que agradecí). En 2015, O Grove se convirtió en la sede anfitriona del VI Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde, celebrado en el Centro de Convenciones HB Isla de la Toja; y en 2019, Cambados y Sanxenxo compartieron la sede del VIII Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde & Turismo Sostible no Salnés (cuya presidencia de honor ostentó SM el Rey Felipe VI), que congregó a 40 expertos de reconocido prestigio, entre los que se encontraban: Eleuterio Martínez (científico de reconocido prestigio en América), Susana Paixao (presidenta de la International Federation of Environmental Health) y Federico Mayor Zaragoza (exdirector general de la Unesco). Como la gratitud es la santa memoria del corazón, en mi recuerdo pervive la inmejorable acogida y el apoyo recibido por las gentes de O Salnés, lo que me ha permitido llevar a buen puerto la tarea apasionante de contribuir a sentar las bases del desarrollo sostenible.