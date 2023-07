Las empresas de ocio afrontan el primer fin de semana de julio sin conocer el funcionamiento de la aplicación para Areoso

El mes de julio empieza y los accesos a Areoso siguen pendientes de que la Xunta ponga en marcha una aplicación que se encuentra todavía en pruebas. Las empresas de ocio que tienen el islote Areoso como una de sus joyas cada verano no dudan en calificar de “despropósito” que la Administración autonómica intente implantar el sistema en plena temporada alta, y prácticamente de la noche a la mañana, lo que está provocando verdaderos quebraderos de cabeza y mucha preocupación a todas las firmas.

“A día de hoy no sabemos cuántas personas podemos llevar a Areoso mañana, que es 1 de julio, ni siquiera sabemos cuánto podemos cobrarles porque no hay nada claramente definido”, explica Marta Iglesias, responsable de Piragüilla, la empresa de ocio más antigua relacionada con el islote. Su empresa y el resto de las que viven en gran parte de Areoso tiene un sinfín de reservas para todo el verano, al haberse convertido el islote en un polo de atracción turística, pero “no sabemos qué responderle a los clientes, porque todavía no sabemos si ese día va a estar la aplicación en marcha, y si lo está, si vamos a poder contar con los permisos”.

Otra de las cuestiones que no se está teniendo en cuenta es la posible “guerra” que se va a desatar entre las empresas que gestionan visitas a Areoso para reservar las 150 plazas diarias que habrá disponibles. Iglesias reconoce que “nosotros somos los primeros interesados en que se regule el acceso al islote para evitar todo lo que está sufriendo, pero que se haga con sentido común y no así, a prisa y corriendo, porque esto va a provocar muchos problemas”.

La puesta en marcha de todo el sistema que quiere aplicar la Consellería de Medio Ambiente para regular el acceso a Areoso necesita de una serie de infraestructuras y, por el momento, “tan solo se han instalado las boyas para amarres de embarcaciones, del resto no sabemos absolutamente nada”.

Esta misma semana, la Consellería de Medio Ambiente anunció la puesta en marcha de la aplicación a través de la que se gestionarán los accesos a Areoso, aunque por el momento sería en fase de pruebas. La aplicación no será accesible a los ciudadanos hasta la publicación de la nueva orden reguladora en el Diario Oficial de Galicia y su entrada en vigor.

El sistema diseñado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) para canalizar las autorizaciones de visitas y regular el flujo de personas que acceden al islote del Areoso será muy similar al que ya se viene utilizando desde hace varios años en el Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia o en los accesos a la playa de As Catedrais.

La nueva orden limita a 150 personas los visitantes diarios permitidos en el islote a través de tres turnos de visitas, desde el amanecer a las 13.00 horas; desde las 13.00 hasta las 17.00; y desde las 17.00 hasta el anochecer.

Además, entre los usos y actividades permitidos se incorpora el acceso a la isla de Rúa y al islote Pedregoso fuera del período de cría, el buceo recreativo y deportivo en apnea y también la pesca recreativa en todo el ámbito, salvo en los 200 metros que rodean a Areoso.

En el caso de los usos autorizables previo permiso, se introdujeron también el buceo recreativo y deportivo en grupos y con equipos autónomos, salvo en la zona balizada en el referido islote de Areoso.

La orden incluye una disposición adicional que recoge explícitamente, de acuerdo con la normativa estatal, la libertad de navegación en toda la lámina de agua del ámbito afectado por la regulación. El incumplimiento de las medidas incluidas en esta orden puede implicar sanciones económicas que van desde los 3.000 hasta los 200.000 euros en el caso de las infracciones graves.

Instalan el tren de amarres para embarcaciones

Mientras la aplicación sigue en pruebas y nadie sabe muy bien lo que tiene que hacer para poder acceder a Areoso, la Consellería de Medio Ambiente y la Cofradía de A Illa procedieron estos días a la instalación de un tren de amarres, es decir, una veintena de boyas a las que deberán asir las embarcaciones que tengan permiso para fondear en el islote. Ese será el punto de fondeo, desde allí hasta el arenal del islote, deberán trasladarse en embarcaciones neumáticas sin motor, entrando por una determinada zona y alejándose por otra. Las que se siguen instalando son las boyas amarillas que perimetran la zona de baño del islote, unas boyas a las que estará prohibido amarrar bajo riesgo de sanción. También va a estar prohibido fondear sin permiso y fuera de estos puntos, arriesgándose el barco que lo haga a ser sancionado. No estará prohibido navegar alrededor del islote, siempre y cuando se respeten la señalización de las boyas y no se ponga en riesgo a los bañistas que disfruten de este espacio natural.