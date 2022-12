Poco producto y caro en la plaza de abastos de Vilagarcía a cuatro días de Nochebuena

El temporal de viento y lluvia del lunes obligó a buena parte de la flota a permanecer amarrada en los muelles arousanos. Una escasa actividad que ayer se dejó notar en las plazas de abastos, con poco producto y precios ligeramente más altos de los propios en estas fechas precisamente debido a esa escasez. En Vilagarcía ayer debería haber sido un día fuerte de ventas al coincidir con el mercadillo y a cuatro días de Nochebuena, pero los comerciantes consultados coinciden en que “pregunta mucha gente pero se vende poco”. “La gente que quiere congelar ya compró con anterioridad y la que prefiere el producto fresco espera a final de semana”, indica una pescantina.

Una dorada de casi 5 kilos

Maricarmen Soto es una vilaxoanesa que lleva vendiendo en el mercado de Vilagarcía desde 1978. “Tengo muchos encargos para viernes y para sábado, sobre todo de lubina, pero a ver al precio al que va, porque si está muy cara ya no la quieren”, apunta la vendedora, que hace unos días despachó una dorada de 4,7 kilos (a 30 euros el kilo) a un vecino de Meis. Adquiere su producto en la lonja de Cambados.

“Lo que más se pide es centollo. Quien no lo comió este año fue porque no quiso, porque hubo mucho, asequible y de buena calidad. Lo tuve a 18 e incluso a 16 euros el kilo. Pero hoy, por ejemplo, ya no lo tengo con estos temporales”, indica Soto.

Vieiras a 3 euros la pieza

En su puesto hay pescado de la ría, como vieiras a 3 euros la pieza, merluza pequeña a 12 y chopo también a 12. Aunque admite que también tiene producto “de fuera”, como vieiras a 12 euros el kilo, xouba, jureles y salmón.

En otro puesto, en este caso exclusivo de marisco, la vendedora detalla que el centollo hembra está a 32 euros el kilo y el macho a 24. La nécora mediana (el kilo mete 7 u 8 piezas) llega a los 58 euros, por lo que se cotiza por encima del bogavante, a 55 euros. La almeja babosa no baja de los 24 euros el kilo.

Muy cerca está José Manuel Rellán, de Corón (Vilanova). “Pescado hay poco y caro. Tengo chopo, rape de aquí a 10 euros y las colas a 13, el coruxo de tamaño ración a 16 y el salmón a 14. Está muy parada la venta”, opina el vendedor.

María Teresa Miguéns es una veterana en la plaza de abastos de Vilagarcía. Forma parte de una familia de varias generaciones de pescantinas, pues su madre y su abuela también ya vendían en el mercado.

Acedía a 30 euros

“Tengo la merluza a 15 euros, el abadejo a 20, el rapante grande de la ría a 18 y el pequeño a 12, la faneca a 10, la pescadilla a 12, el salmonete a 28 y la acedía a 30. Lenguado muy poco”, desgrana la comerciante vilaxoanesa, compradora en la lonja de Ribeira. “Estos temporales nos están afectando. Ayer fueron muy pocos marineros al mar y estaba todo muy caro. Hoy están faenando, pero ya nos viene otro temporal encima, así que...”, lamenta Teresa Miguéns mientras atiende a una clienta en su puesto.

El sábado de Nochebuena abrirá la plaza y habrá mercadillo ambulante La de ayer no fue la última jornada en la que coincidieron mercadillo y plaza de abastos abiertos antes de Navidad. Y es que como este año la Nochebuena coincide en sábado, tanto el mercado como la feria funcionarán con normalidad, según los vendedores consultados. Si las condiciones meteorológicas permiten salir a faenar a los pescadores y mariscadores con normalidad, los comerciantes esperan que sea un día fuerte de ventas, ya que hay personas que esperan al último día para comprar la cena de Nochebuena con el propósito de poner en la mesa los productos frescos del día aunque los precios estén disparados. De hecho a medida que vaya transcurriendo la semana irán subiendo. Una situación diferente sería si se repitiese la situación del lunes, con buena parte de la flota amarrada con motivo del temporal. En ese caso los vendedores deberán confiar en la semana de Nochevieja.

Para ser un martes de mercadillo en vísperas de Nochebuena, ayer no había una gran cantidad de gente en la plaza de abastos de Vilagarcía. Así lo admite el propio presidente de la asociación de comerciantes, Juan Carlos López, que apunta que la afluencia no fue la esperada. Algunos vendedores incluso no acudieron a sus puestos, pues varios se encontraban completamente vacíos y limpios, sin actividad alguna.

La de Navidad es la época más fuerte para los placeros. Pese a que esta semana el mal tiempo ha condicionado las ventas, todavía queda la siguiente, la previa de Fin de Año, y la de Reyes –en menor medida– para intentar repuntar.