El PP de Catoira denuncia: “El BNG quiere que dejemos de limpiar cunetas”

Iván Caamaño, que a pesar de liderar al PP y estar en la oposición es el más estrecho colaborador del alcalde socialista Alberto García, arremete con dureza contra el BNG, donde hace días acusaban al tándem citado de desviar fondos municipales para la limpieza de carreteras de titularidad provincial.

Frente a esto, el líder de los conservadores demanda de los nacionalistas que dejen de practicar “política barata de taberna”, criticando cada paso o decisión del gobierno local para “poner siempre todo tipo de palos en las ruedas, y prueba de ello es que, aunque pueda parecer un absurdo, ahora no quieren que limpiemos aceras y cunetas”.

Hay que recordar que el Bloque, dirigido por el exalcalde Xoán Castaño, al que apartaron del poder Alberto García e Iván Caamaño, manifestó hace días que el ejecutivo vikingo “gasta miles de euros en la limpieza y mantenimiento de cunetas de carreteras provinciales que, por tanto, no son de competencia municipal”.

Esto llevaba a los nacionalistas a concluir que “se están malgastando y desviando recursos económicos, ya sea porque no se pidió a la Diputación que lo hiciera o porque se quiere beneficiar directamente a los amigos con dinero público”.

Es frente a esto, y dado que el BNG incluso presentó como moción para su debate en el pleno celebrado ayer –aunque no se incluyó en el orden del día por no haber sido entregada por Registro–, que Iván Caamaño sale al paso con duros reproches.

Por ejemplo, cuando dice que “todo esto es otro mal chiste del BNG, que debería ir puerta a puerta diciendo a los vecinos que no quiere que limpiemos el lugar en el que viven”.

Y no solo eso, sino que, “deberían explicar cuál es el motivo de que la Diputación de Pontevedra, en la que también gobierna el BNG, no venga a limpiar sus carreteras o no haga ni una sola inversión en Catoira”.

No satisfecho con esto, Caamaño indica que si el ente provincial no limpia sus carreteras en Catoira “difícilmente podemos esperar que venga a construir aceras, por lo que solo cabe concluir que el gobierno de la Diputación de Pontevedra es un chiste y el BNG de Catoira, otro chiste más”.

Empleando este mismo tono crítico, del que también hizo gala en la sesión plenaria de ayer, el portavoz del PP de Catoira sugiere que Xoán Castaño y su equipo “en lugar de criticar al Concello y pedir que no limpiemos cunetas deberían ir a hablar con sus diputados, entre ellos, Uxío Benítez, que para algo cobra 4.546 euros al mes, y enseñarle al menos dónde queda Catoira”.

Y hablando de cargos provinciales, el PP de Catoira no se olvida de decir que “el BNG gobierna en la Diputación con cargos como el del vicepresidente César Mosquera, el propio Uxío Benítez o María Ortega, y ninguno ha hecho nada por Catoira ni invierte un solo euro en nuestro pueblo”.

Dicho de otro modo, que el gobierno local decidió actuar en carreteras como las de Catoira de Arriba, Abalo, Dimo y Oeste “porque la Diputación no lo hace, y el BNG, no puede pretender que dejemos de hacerlo, por mucho que ese grupo no hiciera esto ni nada cuando gobernó”.

Un año de mandato nacionalista en el que, por ejemplo, “los vecinos de Oeste ni siquiera podían usar las aceras, ya que estaban tapadas de maleza”.

Frente a esa situación está el actual proceder del ejecutivo socialista-conservador, desde el que “vamos a seguir actuando en defensa de los vecinos de Catoira, por mucho que el BNG pretenda que dejemos que las carreteras provinciales se conviertan en una selva, pues debemos insistir en que si la Diputación de Pontevedra no quiere actuar y no cumple con sus obligaciones tenemos que intervenir nosotros”, sentencian en el PP vikingo.