El "comedor de Galicia" tiene tirón, aunque no celebre la Festa do Marisco

O Grove, la provincia y el conjunto de Galicia tendrían que ser a estas alturas del año un auténtico hervidero, gracias a la Festa do Marisco de la localidad meca. Pero no está siendo así y no todos los hoteles están llenos, como tampoco todos los restaurantes están a tope ni se registran los ya tradicionales atascos que son indicio de afluencia masiva a la península meca.

Y no está siendo así porque el coronavirus hizo que ese evento gastronómico, el más importante de España dentro de sus características, fuera suspendido.

Aún así, a pesar de que el “comedor de Galicia” está cerrado, a la localidad siguen llegando turistas que tienen la primera quincena del mes de octubre marcada en rojo en su calendario, ya que es cuando se acercan a ella en busca de buen marisco y mejor cocina. Y claro, muchos de ellos se sorprenden al llegar porque no sabían que la multitudinaria fiesta había sido cancelada.

Por fortuna, tienen a su disposición el bien más preciado de O Grove, como es su rica y laureada cocina, basada en la mejor materia prima que el comensal pueda desear. Y esa posibilidad de saborear las viandas mecas sirve, al menos, para compensar la pérdida temporal de la Festa do Marisco.

De ahí la importancia de las jornadas marisqueras puestas en marcha por Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) en colaboración con la Xunta y el Concello de O Grove.

Y es que con este programa se ofrecen multitud de actividades socioculturales –como exposiciones, cine y conciertos– y, lo más importante, se promociona la cocina meca.

De este modo se anima e invita a los ciudadanos de cualquier rincón de Galicia –y de toda España– a acercarse a la villa para explorar su variada oferta gastronómica.