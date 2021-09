“Hay botellón en el paseo y gente que se sube a las cristaleras para entrar al local”

Félix Acuña es propietario de tres locales en la zona TIR y desde esta semana, también nuevo presidente de la Asociación de Hostelería de Vilagarcía (Ahituvi). Desembarcó hace más de veinte años en el sector del ocio nocturno y reconoce que velar por el cumplimiento de la normativa COVID en el mundo de la noche es más complicado que en la hostelería que trabaja de día, pero está convencido de que debe producirse una mayor apertura en cuanto a aforos y horarios para regresar este otoño a la “vieja normalidad”. Defiende “el esfuerzo” que están haciendo los hosteleros en materia de control, como por ejemplo el refuerzo de personal de seguridad.

– Ha anunciado que seguirá una línea de trabajo continuista con respecto a la anterior directiva de Ahituvi. De hecho Ricardo Santamaría lo acompaña en la vicepresidencia.

– Es importante que los que estuvieron se mantengan en la nueva directiva un tiempo, como un año, dos… Ellos han hecho un trabajo importante y nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea, aunque vamos a ir matizando las cuestiones en función de lo que quieran los asociados.

– Ahituvi no representa a la mayoría del sector en Vilagarcía. ¿Con cuántos socios cuenta actualmente?

– Aumentar el número de socios es fundamental. Ahora mismo podemos estar en un 25% como muchísimo del sector. Creo que en la asociación somos unos 45 o 50 y son más de 300 locales de hostelería los que funcionan en la ciudad. Tenemos que hacer una campaña para concienciar a los hosteleros de que la única manera de defender los intereses del colectivo es estando unidos. Cuantos más seamos, más fuertes seremos.

– Coge el timón de la asociación en uno de los momentos más complicados para la hostelería a consecuencia de la crisis sanitaria y de las continuas restricciones COVID. ¿Por qué cree que se ha “demonizado” al sector?

– Sinceramente sigo sin saber el por qué de esa demonización. Porque precisamente la hostelería es la que se ha preocupado de que todos esos protocolos (en los que se han dado muchos vaivenes porque las autoridades no sabían de lo que estaban hablando, no sabían qué era el COVID...) se cumpliesen. Y si alguien estaba seguro era en la hostelería. Donde no estaba seguro era en una fiesta privada, en una celebración familiar, en un botellón… Ahí sí que nadie se preocupaba de que se cumpliera la normativa. Y por eso no acabo de entender lo de seguir machacando a la hostelería, y en concreto al ocio nocturno. Machacamos al ocio nocturno cuando nos preocupamos de que se cumplan todos los protocolos COVID y las normas que nos imponen, y en cambio nadie se preocupa por los macrobotellones y fiestas privadas, donde no se controla absolutamente nada. Cuando hablas con la gente de la sanidad y le preguntas de dónde vienen los brotes, todos te dicen lo mismo, que los brotes vienen del ámbito familiar, de celebraciones familiares y de algún brote en fábricas donde se concentra mucha gente, pero brotes en la hostelería, muy pocos.

– ¿En Vilagarcía supo de alguno?

– No.

– Controlar el cumplimiento de las medidas en el ocio nocturno es más complicado que en el diurno. ¿Cómo se organizan?

– Evidentemente. El botellón aquí en el paseo lo tenemos todos los fines de semana desde las once o doce de la noche y supone para nosotros un grave problema de gestión. La gente trata de acceder, te colapsan la entrada, … Mira la altura de estas cristaleras, la gente salta por encima para entrar y tenemos que sacarla. Es gente muy jovencita.

– ¿Con cuánto personal de seguridad cuenta?

– De cuatro a cinco personas dedicadas a controlar los accesos, los baños y el interior, que no haya aglomeraciones. Evidentemente en el ocio nocturno es más complicado controlar que se cumplan las medidas, requiere mucho más esfuerzo, pero por lo menos aquí se trata de controlar. Fuera…

– ¿Cómo valora las restricciones al ocio nocturno?

– Llegados a este nivel de vacunación y sabiendo que los contagios están bajando, hay que pensar en volver a la normalidad. No tiene mucho sentido seguir recortando el aforo. Ahora tenemos el 75% dentro y el 100% en terraza. Esa es la esperanza del sector, que de aquí a Navidades volvamos a la normalidad.

– ¿Con aforos del 100% en interior y horario pre-COVID?

– Sí. Nuestro objetivo es llegar a trabajar en el horario de la licencia.

– ¿Cuándo reabrió sus negocios?

– Empezamos a trabajar hace dos fines de semana y llevábamos cerrados desde agosto del año pasado. Abrimos un mes en verano y nada más. Para nosotros es fundamental lo de las tres de la madrugada, hasta la una no acabas de poder trabajar.

– Tuvieron una gran afluencia. De hecho hubo aglomeraciones en el exterior.

– Sí, estos dos fines de semana hemos trabajado bien.

– ¿Como antes de la pandemia?

– Sí. Pero hay que cortar la entrada. Tenemos que dedicar un presupuesto importante a seguridad. Antes no hacía falta tanto, con dos o tres personas llegaban pero ahora estamos con cuatro o cinco, o incluso seis, como este sábado. Seguimos filtrando en puerta. La gente tiene que identificarse con un código QR. Le pedimos nombre y apellidos y número de teléfono, por si surgiese un brote poder rastrear.

– ¿Qué ayudas han recibido durante el cierre de los locales?

– Hemos recibido de la Xunta y del Concello. Pero un local como el Harbour tiene 5.000 euros de gastos fijos todos los meses entre hipoteca, cánones del Puerto, … El año pasado el Harbour perdió 70.000 euros, sin contar el desembolso en personal porque se va al ERTE. Sí que ha habido ayudas pero su importe es ridículo comparado con los gastos que hay que afrontar.

– ¿Balance del verano?

– En el Hibernia nuestro balance es positivo. Hemos trabajado a los niveles anteriores al COVID. Ahora viene el invierno, no vamos a poder trabajar tanta terraza y eso va a ser un reto, el hecho de gestionar el retorno de los clientes al interior.

– Parece que podremos volver a las barras…

– Sí, pero me preocupa más que se pierda clientela por no poder estar fuera. La gente ahora está muy acostumbrada a estar fuera. Igual tenemos suerte y viene un septiembre bueno pero en octubre vamos todos a los interiores. Y en cuanto a la noche, el balance es totalmente negativo porque no hemos podido trabajar hasta ahora.

– ¿Qué proyectos tiene en cartera para Ahituvi?

– Estamos empezando. Lo prioritario es conseguir más asociados.

– ¿Las cuotas son elevadas?

– No hay cuotas, están paradas por el COVID, aunque creo que habría que poner una cuota mínima, igual de unos 5 euros al mes. Además de aumentar el número de socios, creo que debemos dar un giro y que Ahituvi se desvincule de las iniciativas turísticas y se centre en la representación del sector. En su momento con Rosa Abuín de concejala se nos pidió esa ayuda y ahí estuvimos, pero creo que ahora debemos centrarnos en defender los intereses de los hosteleros y los problemas del sector. Y creo que esa faceta de iniciativa turística debe asumirla el Concello. Eso no quiere decir que no estemos ahí para apoyar todas las iniciativas que nos proponga el Ayuntamiento.

– ¿Continuará “Ás 9 na praia” y se retomará la Feira das Tapas?

– Vamos a seguir con todas esas iniciativas. Seguramente les daremos una vuelta en función de los intereses de los asociados. Por ejemplo si la ruta de las tapas debe volver a los locales y no continuar en un espacio público concentrado. Es algo que quiero proponer y el colectivo decidirá.