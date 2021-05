El cuco, un plaguicida natural contra la procesionaria que está de vuelta

El amenazado cuco está de vuelta. Tras pasar el invierno en zonas tropicales o subtropicales de África, es desde abril cuando empieza a hacerse oír en los montes gallegos, aunque bien es cierto que, cada año que pasa, en menor número.

Es siempre una especie bienvenida, sobre todo porque, como otros insectívoros, es un plaguicida natural, en este caso capaz de combatir a la popular y urticante procesionaria del pino.

Esta peluda oruga, tóxica para otras aves, es parte esencial de su dieta, también integrada por otros insectos, lombrices y pequeños vertebrados.

La presencia de esta curiosa ave se hace notar por su inconfundible canto, considerado uno de los sonidos más enigmáticos y profundos de la naturaleza. Esta circunstancia, unida a sus peculiares características reproductivas, le han servido para hacerse con un lugar destacado en el refranero popular.

El mismo que dice, por ejemplo, que “cuando el cuco llega, entonces es primavera; si el cuco aún no llegó, es que la primavera no comenzó”.

Así lo destaca el Concello de O Grove a través de su Proyecto de Inversión Ornitológica (PIO), donde lamentan que este pájaro, “que siempre ha sido un signo de la llegada de la primavera, es cada día más difícil de oír”, sin duda a causa del declive que afecta a tantas especies aladas y se relaciona directamente con el avance de la deforestación y el empleo de plaguicidas.

Y eso, oírlo, es a lo máximo que puede aspirar el conjunto de la sociedad, ya que se trata de una especie tan “solitaria y discreta” que muy pocos llegan a verlo.

La península de O Grove, y más concretamente, las zonas arboladas de San Vicente, como las de Monte Siradella y Con da Hebra, constituyen uno de los últimos refugios del cuco en la comarca de O Salnés.

“Aunque ha sufrido una disminución fuerte en Galicia, todavía algunos cucos llegan a nuestro municipio para ocupar diversas zonas de la Reserva Ornitológica”, explica la concejalía de Medio Ambiente grovense, dirigida por Ángeles Domínguez.

Conocidos hábitos reproductores basados en el parasitismo

Los hábitos reproductores del cuco son bien conocidos por el conjunto de la sociedad, sobre todo porque lo han convertido en protagonista de todo tipo de cuentos infantiles inspirados en su parasitismo.

Hay que tener en cuenta, y así lo destaca el PIO, que no hace nido, no incumba sus huevos y, desde luego, no cría a sus pollos, sino que pone un huevo en el nido de otras aves.

Prácticamente le da igual cuál sea la especie parasitada, ya que son más de cien en Europa, tales como “el acentor común, el carricero común, lavandera blanca, petirrojo común, bisbita común o colirrojo real”, puntualizan en SEO/BirdLife.

A lo que añaden que es en esta época, entre mayo y junio, cuando “la hembra del cuco deposita hasta 25 huevos en 25 nidos”. Y cuando su pollo nace, se ocupa de expulsar del nido los otros huevos o crías, siendo alimentado en exclusividad por los padres adoptivos, lo cual le permite duplicar pronto el tamaño de sus progenitores.

A nivel mundial, el cuco se reproduce en Europa y en el norte de África y de Asia, invernando en el África subtropical y meridional y Asia subtropical.

Aclara el PIO de O Grove que en España es “un ave estival que ocupa casi todo el territorio, siendo más frecuente en el norte y las montañas; aunque evita la alta montaña, estepas cerealistas, parajes subdesérticos o sectores muy urbanizados”.