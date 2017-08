Los grupos políticos visitan As Madornas para reflotar un proyecto de parque ambiental parado hace lustros

Los concejales y técnicos, ayer, durante su visita al centro de As Madornas, con el gran estanque en primer plano. // Iñaki Osorio

As Madornas, en Abeleda, Castro de Beiro, perteneciente al municipio de Ourense, se inauguró en 2003 con el objetivo de ser el gran Centro de Interpretación y Regeneración Ambiental del municipio, dirigido a mostrar la biodiversidad en especial a los niños, mediante la recuperación de flora y fauna autóctonos, en especial anfibios o plantas en peligro de extinción .

Pero en estos casi tres lustros, ninguno de lo grupos de gobierno que pasaron por el Concello consiguieron encontrar ese modelo definitivo de gestión, y durante ese tiempo, esta superficie de 17.500 metros cuadrados cedidos por los vecinos de Abeleda, estaba prácticamente en desuso.

Pero la situación ha dado un vuelco ayer, y el concejal de Medio Ambiente e Infraestructuras del Concello de Ourense José Araújo y los representantes de los tres grupos de oposición tuvieron como punto estrella de la comisión municipal de Medio Ambiente, una visita hasta As Madornas, a unos 12 kilómetros del centro urbano, para consensuar entre todos, un proyecto de dinamización y aprovechamiento de este entorno natural y sacarle rentabilidad a un proyecto que se llevó en su día 56 millones de pesetas de fondos europeos Proder el equivalente a unos 337.000 euros.

Un gran estanque vacío

José Araújo señaló ayer decidimos que todos los grupos pudieran conocer como son estas instalaciones, en la que se hizo en su día alguna edificación, hay iluminación, está totalmente vallada y tiene un enorme estanque central, en el que se iba a realizar en su día esa recuperación de fauna" explica, de la que lo que más había transcendido era la cría de galápagos europeos o tritones.

A partir de esta visita de ayer, según el concejal "cada grupo tendrá que aportar su idea de como podemos explotar estas instalaciones, no vamos a culpar a nadie, porque no fue fácil hasta ahora, pero nos comprometemos también como se acordó en la moción aprobada por unanimidad el mes pasado, a poner incluso partidas anuales en el presupuesto del Concello para que la idea que salga elegida entre todos, pueda financiarse".

Por su parte el concejal del PSOE, Javier Rey presente ayer en esta visita al espacio natural de As Madornas, y que fue también el que defendió la moción de su grupo en el pleno de julio, para buscar una salida a este espacio, mediante la colaboración si es preciso con otras administraciones, señaló que "nosotros no hemos elaborado aún nuestra propuesta, pero lo más factible será darle un uso que pueda ser complementario y no solape el que tienen otras instalaciones como el Aula da Naturaleza de Oira el parque de Montealegre" explica.

La idea es que este espacio de As Madornas que iba a ser en su origen centro de recuperación de la fauna y flora y espejo de la biodiversidad natural, complemente, indican lo que se está haciendo en Montealegre, un botánico cuyo trabajo se basa más en la preservación de especies arbóreas o vegetales, ni el Aula de Oira, pero que todo ello redunde en un "circuito" del que puedan disfrutar los ciudadanos en general y en particular los centros escolares de la provincia.

Ayer cada uno de los representantes políticos iba tomando nota de lo que hay en el entorno, las instalaciones con las que se cuenta, superficie de la que se dispone, especies, posibles coste de mantenimiento. El martes volverán a reunirse y cada grupo aportará ya las primeras ideas. Lo novedoso no es ya recuperar un proyecto perdido, sino que se consiga por consenso.