El PP echa en falta la representación del gobierno en el campeonato de balonmano

El PP de Lalín tilda de "despropósito mayúsculo" lo acontecido anteayer en el acto de entrega de trofeos del Campionato Galego de Seleccións Provinciais de balonmano celebrado el pasado fin de semana en el multiusos. Afirma que la ausencia del regidor Rafael Cuiña, y de los ediles del área de deportes, Nicolás González Casares y Miguel Medela, "provocó que contra la más mínima lógica la entrega de premios la hiciese la pareja del alcalde y hermana del teniente de alcalde, que además fue presentada por megafonía como representante del Concello".

A juicio de los populares esto supone que el gobierno "tiene el concello como su finca particular y que están aburridos del juguete y se lo entregan a quien nada tiene que ver con el gobierno". Ven inaceptable este hecho, aunque dicen que no tienen nada que reprochar a la pareja del alcalde, "que seguro que aceptó el convite con la mejor de las intenciones". El grupo de la oposición pide explicaciones "concretas y claras" sobre el motivo por el que un evento de este calado se quedó sin representación del gobierno municipal, máxime cuando en el ejecutivo municipal hay dos concejales de deportes con dedicación exclusiva. Y apunta al "victimismo del alcalde con los temas de su familia", a cuyos miembros no duda en "exponer" para temas que le interesa".