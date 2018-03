La Plataforma pola Sanidade Pública do Salnés convoca encierros en los concellos del área

Miembros de la Plataforma pola Sanidade Pública do Salnés. // Iñaki Abella

La plataforma pola sanidade pública do Salnés intensifica las movilizaciones en contra de la modificación de la Lei de Saúde de Galicia, que supondrá la desaparición del área sanitaria, con un programa de encierros en los seis concellos que la integran. El colectivo invita a los vecinos a sumarse a estos actos que tienen como fin la defensa de la sanidad pública y la demanda de recuperación de servicios con dotación de más personal y medios materiales.

Las medidas reivindicativas comenzarán este lunes en el Concello de A Illa de Arousa y acabarán el día 20 en Vilagarcía (día en que se cree que se debatirá la modificación de la ley en el Parlamento de Galicia).

La portavoz de la plataforma, Celia Iglesias, declaró ayer que son conscientes de que en alguno de los concellos no serán bien recibidos (en alusión al de Vilanova de Arousa), pero la decisión es llevar a cabo los encierros en todos los municipios del área sanitaria. En cada uno de ellos, los representantes del colectivo explicarán a los vecinos los problemas de las listas de espera, la pérdida de servicios y autonomía del Hospital Comarcal do Salnés desde que pasó a formar parte de la EOXI (área sanitaria integrada), los problemas en atención primaria, así como las razones por las que reivindican el mantenimiento del área sanitaria do Salnés.

Los encierros en los ayuntamientos de los miembros de la plataforma y de todos los vecinos que los quieran acompañar, serán desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. A las 12 horas la comitiva saldrá para celebrar una concentración ante la casa consistorial.

La programación de encierros comienza el lunes 5 en A Illa de Arousa, continúa el viernes 9 en Ribadumia, para seguir el miércoles 14 en Vilanova de Arousa, el jueves 15 en Catoira, el lunes 19 en Cambados, y el martes 20 en Vilagarcía de Arousa.

Se espera que este día sea el señalado para el debate en el Parlamento de Galicia de la modificación de la Lei de Saúde a la que se opone la plataforma, por lo que una representación de este colectivo se trasladará a Santiago de Compostela para manifestarse ante la sede parlamentaria, junto con otras organizaciones de comarcas afectadas por la nueva normativa sanitaria que pretende implantar la Xunta. De todos modos, en Vilagarcía de Arousa se mantendrán el encierro en el consistorio y la concentración vecinal a las 12 horas.

La diputada del BNG y miembro de la plataforma, Montserrat Prado, explicó que el grupo parlamentario del PP rechazó la enmienda a la totalidad de la modificación de la Lei de Saúde y ahora se plantean enmiendas parciales. Una de ellas fue planteada por el grupo popular para permitir que puedan acceder a la función pública en el ámbito sanitario no solo trabajadores españoles y del ámbito de la Unión Europea, sino también de otros países.