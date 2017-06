Educación admite errores en las listas publicadas a 48 horas de las oposiciones

Después de que Educación publicara ayer la distribución de los tribunales para las pruebas a docente que comienzan mañana, fuera del plazo de cinco días de antelación establecido en la convocatoria, la Consellería ha admitido errores en las listas tras las quejas realizadas por numerosos opositores.

El sindicato ANPE , al que se dirigieron algunos de ellos para transmitir su malestar, considera que los "incumplimientos" de la Xunta podrían provocar que" particulares perjudicados" impugnen la convocatoria. La organización profesoral denuncia que en el listado publicado ayer aparecen numerosas personas que podrían estar incumpliendo los requisitos, referidos a la prueba de gallego, necesarios para presentarse a las oposiciones. Según explica Julio Díaz, presidente de ANPE, quienes aprobaran la prueba de este idioma tendrían que aparecer en listado con un "S", de "si", en el apartado referente a la exención de gallego. Sin embargo, hay decenas de casos en los que aparece un "N", de "no". Un fallo que reconocen desde el departamento dirigido por Román Rodríguez, pues aclaran que todos los aspirantes presentes en las listas publicadas ayer superaron la prueba de gallego.

El sindicato también señala que Educación no ha respetado los criterios de redistribución de tribunales previstos para los casos en los que no es posible asignar al aspirante el que solicitó. Según consta en la convocatoria, en estos supuestos, serán asignados a otra localidad los aspirantes cuyo primer apellido se inicie por la letra K. Según ANPE, la Consellería no respetó este criterio y realizó el corte "como le pareció". Educación reconoce el incumplimiento pero lo limita a "una especialidad que afecta a muy pocos opositores".

Finalmente, el sindicato señala que hay aspirantes admitidos en las pruebas para la adquisición de primaria como nueva especialidad que no aparecen en los listados de la asignación de tribunales, por lo que desconocen dónde realizarán las pruebas mañana. Educación, sin embargo, sostiene que dichas ausencias corresponden a personas que "ya contaban" con dicha especialidad, por lo que fueron retiradas de las listas. Un argumento que no convence a Díaz, pues considera que muchos opositores no encajan en este supuesto.

Para el presidente de ANPE las explicaciones de la Consellería son "excusas de mal pagador" pues considera que "aunque siempre puede haber disfunciones en el proceso, este año fue un descalabro".