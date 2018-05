Puigdemont elige a Quim Torra como candidato a la presidencia de la Generalitat

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha anunciado hoy que el diputado de su grupo Quim Torra será el próximo candidato a la investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña.



Joaquim Torra Pla (Blanes, Girona, 1962), conocido como Quim Torra, es un abogado, editor y escritor que durante unos meses desempeñó el cargo de presidente de Òmnium Cultural, tras la muerte de Muriel Casals y la elección de Jordi Cuixart.



Después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la reforma de la ley de la presidencia y haya impedido así que Puigdemont fuese investido a distancia, el expresidente de la Generalitat ha desvelado finalmente su "plan D", el cuarto candidato de JxCat a la investidura tras los frustrados intentos de investir al propio Puigdemont, a Jordi Sànchez y a Jordi Turull.



Fuentes de JxCat han indicado que Puigdemont ya ha comunicado personalmente su decisión, antes de hacerla pública, al presidente del Parlament, Roger Torrent; al expresidente de la Generalitat Artur Mas; a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; al portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, y a los cabezas de lista territoriales que concurrieron bajo estas siglas el pasado 21D.



Puigdemont ha confirmado el cuarto candidato a través de un vídeo grabado en Berlín de unos diez minutos, en el que ha hecho hincapié en la necesidad de recuperar las instituciones catalanas y ha pedido "un cambio de actitud" al Estado.





Tenim l'oportunitat de desplegar el mandat de l'#1oct i construir el país de llibertats i drets que milions de persones estan reclamant. @QuimTorraiPla, t'agreixo personalment l'esforç i el sacrifici d'assumir el càrrec en unes circumstàncies tan extremes https://t.co/fca7OvbSoE „ Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 10 de mayo de 2018

Carles Puigdemont, con Quim Torra y Elsa Artadi. Foto: EP

Ronda de consultas este viernes

Junqueras desea "suerte y aciertos" a Torra

El expresidente de la Generalitatpara iniciar "un periodo de provisionalidad" marcado por las condiciones "que impone el Estado", entre las que ha citado al "existencia de presos y presas políticas y la amenaza permanente de continuar aplicando el 155".Ha considerado que han dado "muchas oportunidades al Estado para que entienda quey no la represión ni la regresión de derechos y libertades", pero que "el bloque del 155 y los aparatos del Estado continúan enrocados en bloquear la política y avalar la represión y el recorte de derechos".Puigdemont, que espera queha dicho que les corresponde a ellos "poner la responsabilidad que el Estado (...) no muestra ninguna voluntad de asumir" y ha culpado también al Estado de "continuar ocupando" las instituciones catalanas.En este contexto,, porque, ha dicho, "desde el 21 de diciembre ya no tenía excusas, y tendrá menos a partir de la investidura para hacer lo que harían todas las democracias ejemplares, consolidadas y modélicas: reconocer, respetar, dialogar y pactar".Puigdemont ha considerado que es necesario formar Govern porquey aplicar un verdadero plan de choque que ponga al día y permita recuperar políticas, personas e inversiones injustamente suspendidas, cesadas o congeladas".Junto con la función que tendrá Torra, también ha evocado a la existencia de unque tiene que contribuir a "desplegar el mandato del 1 de octubre", pues se ha reafirmado en la voluntad de "hacer república".El líder de JxCat ha comunicado públicamente su decisión después de verse en Berlín con Quim Torra yPor su parte, Quim Torra ha expresado que acepta con "responsabilidad y voluntad de servicio al país" el encargo que le ha hecho el líder de JxCat, Carles Puigdemont, al que considera el "president legítimo" de Cataluña.Torra ha escrito un tuit en el que afirma sentirsey subraya que acepta "con responsabilidad y voluntad de servicio al país" el encargo del "president legítimo de Cataluña, Carles Puigdemont", y del resto de sus compañeros de JxCat.Tras la designación de Puigdemont, el presidente del Parlament, Roger Torrent, empezará este viernes unaSe hará por teléfono, "con el objetivo de poder anunciar un nuevo candidato o candidata a la Presidencia mañana mismo", según un comunicado de la cámara., con una primera votación en la que Torra no obtendría la mayoría absoluta necesaria para ser investido -JxCat y ERC suman 66 escaños-, pero sí podría serlo el miércoles siguiente en segunda votación, por mayoría simple, gracias a la abstención de la CUP.Entre las, el PDeCAT ha agradecido a Puigdemont su "generosidad al renunciar a ser investido" y ha trasladado su "apoyo" al nuevo candidato, al que también ha deseado "el máximo acierto".En un comunicado, el partido ha manifestado supor haber "renunciado" a su investidura, "a pesar de tener la mayoría parlamentaria suficiente", y en unos momentos "excepcionales y difíciles".Por su parte, Junqueras ha deseado "suerte y aciertos" al nuevo candidato a la presidencia del Govern. En un escueto mensaje en su cuenta oficial de Twitter, el exvicepresidente catalán, que se encuentra en prisión preventiva y está, ha escrito "sort i encerts@QuimTorraiPla¡" (suerte y aciertos).Mientras, la líder de Cs en Cataluña,, ha destacado que Quim Torra ha sido designado a dedo que representa "más de lo mismo".En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, ha señalado que Cataluña acumula ocho años de proceso soberanista y seis años de bloqueo institucional: "Otro candidato puesto a dedo en el último momento nombrado por ser fiel a Puigdemont y al 'procés"."Necesitamos a un presidente que reconozca el fracaso del 'procés', que respete las leyes y las resoluciones y gobierne para todos", ha considerado.También el, ha opinado que Cataluña "necesita Govern, recuperar las instituciones y hacer frente a la crisis política y social" y ha advertido de que Quim Torra "no reúne ni la transversalidad ni la trayectoria necesaria para el momento que vivimos".El, ha pedido al candidato que "respete la ley y las instituciones" y "piense en el conjunto" de Cataluña y "no solo en los independentistas", aunque ha remarcado que su trayectoria no permite a los socialistas "confiar" en él.Mientras, la(ANC) ha asegurado que investir a Carles Puigdemont es el "acto de soberanía del Parlament que restituye el Govern legítimo", por lo que "investir otro president sería un error", aunque ha cerrado filas con Quim Torra y ha dejado claro que estará "a su lado".