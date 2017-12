Iago Aspas: "Prefiero ser efectivo a jugar bien y no sumar"

Iago Aspas se ha convertido en el futbolista de los derbis gallegos, donde ha sumado cinco goles en los últimos tres duelos con el eterno rival. Ayer consiguió otro doblete para desgracia de la afición deportivista, que tiene al moañés en el centro de sus iras. Volvió a ser recibido en A Coruña con cánticos deseándole la muerte y se marchó de la ciudad herculina como el héroe de la noche.

"Quien me diera marcar goles en todos los partidos. Estoy muy contento de seguir sumando para el equipo", declaró Aspas en la zona mixta del estadio de Riazor antes de analizar el triunfo del Celta: "Hemos jugado mejor otros muchos partidos, como por ejemplo en Valencia, donde no fuimos efectivos, pero yo prefiero ser efectivo y sumar puntos a jugar bien y no sacar nada".

El Celta llegaba a Riazor con una diferencia de tres puntos sobre el descenso. Aspas asegura que no les afectó esta delicada situación: "No tenemos presión. Sí es cierto que veíamos el descenso a tres puntos y en los últimos años no estamos acostumbrados a estar en esa zona, pero seguimos trabajando e intentando hacer las cosas bien".

Aunque no quería entrar en la polémica entre Mallo y Luisinho, Aspas se sumó a las críticas contra el lateral portugués del Deportivo:"Hugo es nuestro capitán y puede decir lo que piensa . Él es el que nos representa y no voy a decir nada más porque lleva toda la razón. No sé si Luisinho estuvo metido en una urna los últimos cuatro años porque llevamos ocho derbis y solo ganó uno", apuntó el delantero moañés.

La "guerra de las pancartas" que la afición del Dépor promovió tampoco le afectó al Celta, según comentó Aspas: "Nosotros siempre salimos motivadísimos. Sabíamos de la importancia de este partido y ellos venían con un extra por las pancartas, pero al final no les sirvió de nada".

Agradece el moañés el apoyo de los ochocientos celtistas que ayer acudieron a Riazor: "A veces valen más pocos así, como los que nos han apoyado hoy y como nos han apoyado en otros derbis".

Por último, Iago Aspas hizo balance del año que concluye y que ha supuesto su consolidación como una de las estrellas de la Liga española y aspirante a participar en el Mundial de Rusia con la selección de Lopetegui: "2017 puede ser uno de mis mejores años por los números que vamos atesorando y lo que conseguimos la temporada pasada con el club, sobre todo las semifinales de Copa y de Europa", concluyó.