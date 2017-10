Iago Aspas: "Hemos salido un poco dormidos"

Iago Aspas se pronunció tras la derrota del Celta ante el Málaga. "Hemos estado mal todos, yo incluido por supuesto. Hemos salido un poco dormidos, ellos iban con mucho más ansia, se jugaban muchísimo y parecía que fueran ellos quienes se jugaban algo y nosotros nada. Al final creo que hemos mejorado muchísimo en la segunda parte y cuando mejor estábamos ha llegado la jugada desafortunada del penalti y se nos ha escapado el partido".

El delantero moañés explicó las dificultades a las que se vio sometido el equipo en el primer tiempo. "Nos costaba, es como si nos quemara la pelota cuando teníamos bastantes espacios y habíamos hecho un par de acercamientos bastante buenos", explicó el ariete, que ya piensa en ganar al Athletic. "No nos queda otra. Siempre cuando empieza el calendario haces las cuentas de la lechera pero a veces eso no basta. Hemos dado la cara estos últimos años también contra los grandes equipos y tendremos que hacerlo si no queremos vernos abajo, así que no queda otra".

Aspas considera que el Celta perdió una gran oportunidad para escalar posiciones en la tabla. "Hoy teníamos un día clave para engancharnos arriba y sobre todo para escapar de abajo. Debemos engancharnos de nuevo a esa zona de Europa League que es donde deberemos estar pero bueno, hoy no lo hemos merecido", explicó el delantero, que a pesar de volver a ver puerta, no se mostró satisfecho. "Marcar no me vale. Yo me marcho jodidísimo, no te voy a engañar. A mí me jode mucho perder y aunque marque gol no me va a sacar una sonrisa", finalizó.