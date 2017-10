Emre Mor , baja para Málaga por lesión

El Celta viaja mañana por la mañana a Málaga para disputar la décima jornada de Liga a partir de las 20.45 horas en La Rosaleda. En la expedición celeste no estará Emre Mor, que se ha resentido del esguince de tobillo que sufrió la semana pasada en un entrenamiento. Tampoco viajan el portero Iván Villar y Facundo Roncaglia, que en los próximos días se someterá a una resonancia para evaluar su proceso de recuperación de la rotura fibrilar que sufrió ante el Pachuca. Vuelve Rubén Blanco, tras cumplir ante el Atlético de Madrid la sanción de un partido por su expulsión en Las Palmas. Tras el entrenamiento de esta mañana, Unzué calificó de "partido trampa" el duelo ante el conjunto malagueño porque considera que a pesar de ser el colista de Primera cuenta con muy buenos jugadores y en cualquier momento pueden cambiar la mala dinámica que llevan desde el inicio de Liga.

"Si miramos la clasificación, se puede decir sin ninguna duda que es un partido trampa, porque el Málaga es un muy buen equipo, con muy buenos jugadores, pero con un estado de ánimo que no es el mejor. Pero hacen muchas cosas bien y en cierta manera tenemos que aprovechar la situación para intentar ganar el partido, pero sabiendo que no nos van a facilitar las cosas. Va a ser un partido complicado de inicio", sostiene Unzué, para quien resultaría "fantástico" que su equipo se adelantase en el marcador para que el rival caiga en un estado de ansiedad en el que le resultaría más complicada la remontada. "Pero tenemos que provocarlo nosotros", admite el técnico navarro.

Unzué se muestra satisfecho con la mejoría de un Celta que viene de ganar en Eibar con los menos habituales. Subraya los "buenos números" de su equipo en ataque (18 goles a favor): "Espero que sigamos creando muchas ocasiones", señala en referencia a las dos goleadas que los célticos obtuvieron en el estadio de Gran Canaria (2-5) y en Ipurua (0-4), sus dos últimas salidas en Liga.

Otro de los aspectos del juego céltico que valora su entrenador es el repliegue: "Se van haciendo mejor. No se cambian en un mes los conceptos, pero estoy viendo evolución. En el repliegue estamos mejorando. Uno de los puntos favorables es que somos un equipo agresivo, incómodo y hay margen de mejora", sostiene.

Reitera que en la portería seguirá habiendo rotaciones, como en cualquier otra posición: "Los porteros están preparador para alternar en el juego", apunta Unzué, que recupera a Rubén Blanco tras cumplir el partido de sanción ante el Atlético de Madrid y una leve bursitis en la cadera que le privó de viajar a Eibar.

Unzué no dio detalles sobre el once que presentará mañana en La Rosaleda y destacó el comportamiento en la Copa de jugadores como John Guidetti y Andrew Hjulsager, sin apenas minutos en LaLiga, pero con una buena actuación ante el Eibar. "Hasta ahora no tengo ninguna queja de John. Ha encontrado una gran competencia y es bueno para el grupo y para él. La actuación de Hjulsager fue muy meritoria porque era el jugador que menos había jugado. Tiene una gran actitud en los entrenamientos y aprovechó muy bien la oportunidad, fue trascendental en las tres o cuatro ocasiones de ataque que tuvimos en Ipurua. Además, fue importante en el sistema defensivo para que el Eibar no encontrase una autopista por la banda derecha".

Por último, el técnico del Celta se mostró contento porque David Costas, cedido al Barcelona B, fuese convocado ayer por Valverde para el primer equipo que hoy juega el Barça en San Mamés. "Estoy encantado por David. Mi enhorabuena porque sé lo difícil que es llegar a una convocatoria del Barcelona", concluyó quien en los últimos tres años fue segundo de Luis Enrique Martínez en el conjunto azulgrana.