Juan Carlos Unzué : "El empate no ha sido justo"

Juan Carlos Unzué considera "injusto" el empate del Celta ante el Getafe y comprende el enfado de la afición por el mal juego que está ofreciendo su equipo en las últimas jornadas. Sin embargo, el técnico navarro anunció que continuará desarrollando su idea de juego, aunque provoque enfado en parte del celtismo, pues cree ciegamente en ella y advierte que fracasaría si tratase de cambiarla.

"Estoy contento en general con el partido. El primer tiempo ha sido diferente al segundo. Tuvimos la paciencia para encontrar el momento oportuno para atacar y fuimos capaces de hacer un gol y tener la sensación de que el partido era nuestro. En la segunda parte, ellos atacaron más cerca de nuestra portería y dando sensación de mayor peligro. Hemos hecho un partido para ganarlo. El empate no es justo, pero está ahí, no lo puedo cambiar", reiteró Unzué en la sala de prensa de Balaídos.

Un sector de la afición protestó por el juego horizontal que practicó el Celta en muchas fases del partido. "Lo que habría que analizar también es el juego, no solo quedarse en esos 210 pases atrás. Yo tengo mi idea y trato de transmitirla a los jugadores. Estoy en ese proceso y sería mi perdición cambiarla. De la otra manera no va a salir bien porque tengo jugadores para ello", proclama el entrenador del Celta, que asume las críticas: "Entiendo al público porque el equipo viene de tres años en los que jugó de forma contrapuesta a la nuestra, se han divertido y han conseguido buenos resultados. Ahora ha llegado un nuevo entrenador, con nuevas ideas, que necesita tiempo. A los jugadores también les cuesta asimilar esas ideas y al público le cuesta entender mi idea. Pero voy a persistir en esta idea porque creo en ella", reiteró Unzué.

Sí le gustó al preparador navarro, "la determinación" de sus jugadores en busca del gol del triunfo hasta los instantes finales.

Analizó la actuación de Mor, que entró en la segunda parte por Brais Méndez. "Emre tiene unas características, que van a estar más cercanas a lo que hizo hoy. Cuando lo saco ya sé lo que me puede dar. Las jugadas que no han podido finalizarse han originado un partido de idea y vuelta que no nos interesaba", explicó un Unzué que intentará serenar a Maxi Gómez para que no vea tantas tarjetas.