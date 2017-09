"Es en los momentos difíciles cuando se ve a los jugadores"

Juan Carlos Unzué, técnico del Celta, expresó ayer su confianza en la reacción de su equipo esta noche en el partido contra el Getafe. Las pobres sensaciones ofrecidas el pasado lunes ante el Espanyol no quitan al sueño al técnico celeste, que espera esta noche "el máximo" de sus hombres para lograr la segunda victoria del curso. "Cuando no consigues puntuar evidentemente nada mejora, ni en cuanto a la clasificación porque no consigues puntos, ni en cuanto a la autoestima, pero esto es fútbol y es en las dificultades cuando se ve a los jugadores y hay que dar el máximo nivel", declaró el preparador celeste en rueda de prensa tras el entrenamiento celebrado en A Madroa.

Unzué no nota tensión en el equipo por el mal arranque liguero. "No tengo esa sensación de falta de confianza en lo que llevamos hasta ahora y espero que no entremos en ese punto porque entonces sí que es más difícil estar cerca de tu nivel", apuntó el técnico, que no se mostró inquieto por los malos resultados. "Preocuparme no me preocupa nada; ocuparme, el Getafe", dijo Unzué, que elogió el buen momento de forma del Getafe. "Es un equipo muy interesante y la competición así lo dice aunque los resultados no han sido los que quisiera su entrenador. Contra el Sevilla y el Barcelona han merecido más", observó. Y agregó: "Los equipos de [José]) Bordalás tienen su sello y vamos a tener un partido en el que vamos a necesitar nuestro mejor nivel de atención pero también de agresividad porque el rival la trae de serie".

Sin concretar cuáles, Juan Carlos Unzué confirmó que realizará cambios en el once, aunque aseguró que no estarán condicionados por el rendimiento en el partido de Barcelona, sino por la necesidad de dosificar el esfuerzo en una semana de tres partidos. "Los cambios que tenía en la cabeza son los que voy a hacer mañana. Es una semana de ciclo corto porque se juntan tres partidos, con 72 horas de descanso entre ellos, de modo que la alineación de mañana está condicionada por el siguiente partido", anunció.

El preparador celeste consideró que el Celta mercería llevar "algún punto más", pero prefirió no lamentarse de lo que ya no tiene remedio. "Los puntos son los que son y no podemos mirar atrás. Hay que mirar hacia adelante y pensar en jugar bien porque jugar bien te da más posibilidades de ganar los partidos", dijo. "Como el Getafe, necesitamos ganar los tres puntos, nosotros si acaso más porque venimos de una derrota y jugamos en casa", añadió. Y subrayó a continuación: "Lo que sí tengo claro es que en casa, con nuestra gente, somos un poco más fuertes".

El entrenador del Celta no quiso quejarse tampoco de los errores arbitrales que han perjudicado al Celta en este inicio de campeonato. "No me gusta hablar de los árbitros. Llevo 30 años en esto y sé lo difícil que es arbitrar. Van a cometer errores, es cierto que los han cometido, como los cometemos todos, pero también después caerá algún error de nuestra parte", apuntó.