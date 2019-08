La Vuelta a España 2019: Impactantes accidentes del equipo Jumbo Vista y del UAE Emirates en la primera contrarreloj

El equipo favorito en esta primera etapa cronometrada de la Vuelta a España era el Jumbo Visma, blindado con Roglic y Kruijswijk, pero tras marcar el cuarto mejor tiempo en la mitad del recorrido, un charco de agua provocó una caída masiva en la escuadra holandesa. Cuatro corredores al suelo y retraso de 40 segundos en meta.



El UAE- Team Emirates también sufrió una aparatosa caída que dejó sus opciones muy mermadads. Los corredores del UAE se dirigieron a gran velocidad, impactando violentamente contra las proteciones. por suerte, todos los ciclistas accidentados pudieron terminar la etapa.





#laVuelta19 Some water on the road and it becomes an ice rink - thankfully everyone is okay and finished the stage ??#UAETeamEmirates #RideTogether #YearofTolerance pic.twitter.com/CFpuaNm88U