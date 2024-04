El Madrid visita a la Real pensando en Múnich y Atlético y Athletic pugnan por la Champions.

El Real Madrid visita San Sebastián con el objetivo de dejar prácticamente sellado el título liguero tras vencer al Barcelona la pasada jornada en el Santiago Bernabéu, lo que le permite tener una renta de 11 puntos, con tan solo 18 puntos en juego, en la última parada camino de Múnich, donde disputará el próximo martes la ida de semifinales de la Liga de Campeones.

Los de Ancelotti vienen con la moral por las nubes tras eliminar de Europa al Manchester City, vigente campeón de la competición, y cuatro días después batir al máximo rival, el Barcelona, gracias a un gol del británico Jude Bellingham en el minuto 91 (3-2).

En frente estará la Real Sociedad, sexta con 51 puntos, que quiere mantener la diferencia con sus competidores y sumar su sexta jornada consecutiva sin conocer la derrota (3 victorias y 2 empates).

La jornada 33 -quedan cinco para el final- prolongará, por otra parte, la lucha por los otros puestos "Champions" y esa segunda plaza que da acceso a la Supercopa de España que pelean tanto el Girona como el Barcelona con 70 y 68 puntos, respectivamente.

El Girona, con el ucraniano Artem Dovbyk como máximo goleador con un tanto más (18) que Jude Bellingham, visita el estadio Gran Canaria después de certificar su clasificación matemática para Europa la próxima temporada al asegurarse acabar en puestos que dan acceso a la Conference League.

El equipo de Míchel Sánchez quiere terminar su mala racha a domicilio, al sumar cinco derrotas consecutivas lejos de su estadio, y permanecer una semana más en la segunda posición frente a Las Palmas, conjunto que está inmerso en una crisis -ha conseguidos 2 puntos de los últimos 24-.

En la lucha por el descenso, el colista Almería recibe a un Getafe a ocho puntos de Europa en una jornada en la que el conjunto andaluz puede decir adiós a Primera división ya que, con una derrota o un empate, sellaría el descenso matemático. Incluso con una victoria, también podría bajar de categoría si se dan los resultados.

El Celta visita Vitoria. / EFE

El Celta, pletórico tras la contundente victoria frente a Las Palmas en su estadio por 4-1 con un estelar Iago Aspas, visita Mendizorroza con 31 puntos, seis puntos por encima del descenso, donde tendrá delante a un Alavés que, gracias a su victoria frente al Atlético de Madrid, se aseguró una temporada más seguir en la máxima categoría del fútbol español.

El Cívitas Metropolitano se presenta como un punto de inflexión en la lucha por la cuarta plaza que da acceso directo a la Liga de Campeones. En su feudo el Atlético de Madrid recibe al Athletic de Bilbao con una renta de apenas tres puntos entre ambos conjuntos.

Los dos equipos jugarán un encuentro decisivo en momentos dispares después de una semana trágica para los colchoneros, en la que tuvieron que decir adiós a Europa ante el Borussia Dortmund el martes y cayeron frente al Alavés por 2-0 el domingo.

Por su parte, los chicos liderados por Ernesto Valverde vienen de ganar la Copa del Rey cuarenta años después y de sumar dos empates consecutivos en liga, lo que les permite seguir soñando con la cuarta plaza, que, en caso de no sumar ningún punto en el Metropolitano, puede quedar decantada a favor de los madrileños.

En la lucha por la salvación y con los mismos puntos que el Celta está el Mallorca, que tendrá un partido emocionante y de máxima tensión frente al Cádiz, que ocupa la decimoctava posición, situación que les llevaría a Segunda división. Este encuentro puede sentenciar a los gaditanos o meter en problemas al conjunto mallorquín.

El Granada, que ocupa la decimonovena posición, a trece de la salvación, es el otro equipo que puede descender si pierde en casa frente a un Osasuna en tierra de nadie, y, si ganan Mallorca y Celta, que pueden dar un paso al frente para conseguir la permanencia.

Otro de los encuentros es el que enfrentará al Villareal, que no quiere perder el tren de Europa, frente a un Rayo Vallecano que, tras materializar la salvación y no tener casi opciones de acabar en puestos europeos, está en tierra de nadie.

El Villarreal CF se mide al Rayo Vallecano. / EP

Con 48 puntos se encuentra el Betis, que recibirá en el Benito Villamarín a su máximo rival, el Sevilla, que viene en racha tras lograr tres victorias consecutivas que le han permitido sellar casi matemáticamente su salvación.

Por otro lado, el Barcelona recibe al Valencia en el último partido de la jornada tras anunciarse el miércoles la continuidad de Xavi Hernández una temporada más a pesar de comunicar su dimisión el pasado 27 de enero. Los culés quieren conseguir los tres puntos para mantener la presión sobre el Girona.

El conjunto catalán busca resarcirse de una semana complicada tras la eliminación en Europa a manos del París Saint-Germain y de la derrota en el clásico del Santiago Bernabéu, que prácticamente deja decantado el título a favor de los blancos.

Enfrente estará el Valencia, con 47 puntos, que quiere mantenerse en la lucha por Europa. El conjunto dirigido por Baraja ocupa la octava posición, a un punto de puestos de Conference League, y a cuatro de la sexta plaza que da acceso a Liga Europa.