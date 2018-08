Alejandro Valverde y Nairo Quintana, líderes del Movistar Team para la Vuelta 2018

El colombiano Nairo Quintana, vencedor en la edición de La Vuelta 2016, y el español Alejandro Valverde, ganador en el año 2009, son las principales bazas del Movistar Team para lograr el maillot rojo de La Vuelta a España 2018.





