Novedades de O Son do Camiño, conciertos, transporte y parking

Ya no queda nada para O Son do Camiño 2024, uno de los festivales de música con mayor apoyo en Galicia y también uno de los más esperados que este año se celebrará entre el jueves 30 de mayo y el sábado 1 de junio en el Monte do Gozo. Un evento que se enmarca dentro del programa de decenas de festivales organizados en la comunidad gallega y que en esta edición trae también novedades.

Con una demanda abrumadora que agotó los abonos en tiempo récord, aún quedan las últimas entradas diarias para las jornadas del viernes y del sábado.

En los dos escenarios principales se subirán artistas destacados del panorama nacional e internacional musical actual, como Green Day, J Balvin, Myke Towers, Ana Mena, Melendi, J Balvin o Thirty Seconds to Mars.

Si no quieres perderte ningún detalle, pues te recordamos que esta edición presenta numerosas novedades, presta atención a la siguiente guía. En ella te contamos todo lo que debes saber sobre los horarios de O Son do Camiño, los artistas, cómo llegar o la pulsera cashless.¿Estás preparado?

Horarios de O Son do Camiño 2024

Tras conocer el cartel de O Son do Camiño hace ya unos meses, en los últimos días la organización del festival ha desvelado los horarios de los conciertos.

Jueves, 30 de mayo

Escenario Xacobeo

Artista F. Paideia , de 15.20 a 15.50 horas

, de 15.20 a 15.50 horas Maryland , de 16.30 a 17.10 horas

, de 16.30 a 17.10 horas Fernandocosta , de 18.10 a 19.10 horas

, de 18.10 a 19.10 horas J Balvin , de 20.40 a 22.10 horas

, de 20.40 a 22.10 horas Mattn, de 1.00 a 2.15 horas

Escenario Estrella Galicia

Hot Milk , de 15.50 a 16.30 horas

, de 15.50 a 16.30 horas The Interrupters , de 17.10 a 18.00 horas

, de 17.10 a 18.00 horas Arde Bogotá , de 19.20 a 20.20 horas

, de 19.20 a 20.20 horas Green Day, de 22.30 a 00.50 horas

Escenario Son Electro

Kike Varela , de 18.10 a 19.10 horas

, de 18.10 a 19.10 horas Parkineos , de 19.10 a 20.10 horas

, de 19.10 a 20.10 horas Bárbara Lago , de 20.10 a 21.40 horas

, de 20.10 a 21.40 horas Kalte Liebe Live , de 21.40 a 23.10 horas

, de 21.40 a 23.10 horas Daria Kolosova , de 23.20 a 00.40 horas

, de 23.20 a 00.40 horas Patrick Mason , de 00.40 a 2.10 horas

, de 00.40 a 2.10 horas Trym, de 2.10 a 3.40 horas

Viernes, 31 de mayo

Escenario Xacobeo

Marilia Monzón , de 15.20 a 16.00 horas

, de 15.20 a 16.00 horas Recycled J , de 16.40 a 17.40 horas

, de 16.40 a 17.40 horas La Oreja de Van Gogh , de 18.40 a 19.40 horas

, de 18.40 a 19.40 horas Myke Towers , de 21.10 a 22.10 horas

, de 21.10 a 22.10 horas Natos y Waor, de 00.30 a 2.00 horas

Escenario Estrella Galicia

Monoulious Dop , de 16.00 a 16.40 horas

, de 16.00 a 16.40 horas Judeline , de 17.40 a 18.30 horas

, de 17.40 a 18.30 horas Love of Lesbian , de 19.50 a 20.50 horas

, de 19.50 a 20.50 horas Pet Shop Boys , de 22.30 a 00.10 horas

, de 22.30 a 00.10 horas Icona Pop, de 2.00 a 3.30 horas

Escenario Son Electro

Richi Risco , de 18.45 a 20.15 horas

, de 18.45 a 20.15 horas Toni Varga , de 20.15 a 21.45 horas

, de 20.15 a 21.45 horas Cristina Tosio , de 21.45 a 23.15 horas

, de 21.45 a 23.15 horas Solardo , de 23.15 a 00.45 horas

, de 23.15 a 00.45 horas Viviana Casanova , de 00.45 a 2.15 horas

, de 00.45 a 2.15 horas Ben Hemsley, de 2.15 a 3.45 horas

Sábado, 1 de junio

Escenario Xacobeo

New Wave Kill , de 15.40 a 16.20 horas

, de 15.40 a 16.20 horas BB Trickz , de 17.10 a 18.00 horas

, de 17.10 a 18.00 horas Ana Mena , de 19.10 a 20.10 horas

, de 19.10 a 20.10 horas Melendi , de 21.40 a 23.10 horas

, de 21.40 a 23.10 horas Rels B, de 1.10 a 2.10 horas

Escenario Estrella Galicia

Carlos Ares , de 16.20 a 17.10 horas

, de 16.20 a 17.10 horas Baiuca , de 18.00 a 19.00 horas

, de 18.00 a 19.00 horas Tom Odell , de 20.20 a 21.20 horas

, de 20.20 a 21.20 horas Thirty Seconds to Mars , de 23.30 a 1.00 horas

, de 23.30 a 1.00 horas Wade, de 2.10 a 3.25 horas

Escenario Son Electro

Karras Martínez , de 17.45 a 19.00 horas

, de 17.45 a 19.00 horas Grobas , de 19.00 a 20.15 horas

, de 19.00 a 20.15 horas Héctor Llamazares , de 20.15 a 21.45 horas

, de 20.15 a 21.45 horas Âme , de 21.45 a 23.15 horas

, de 21.45 a 23.15 horas Henril Schwarz Live , de 23.15 a 00.45 horas

, de 23.15 a 00.45 horas Tiga , de 00.45 a 2.15 horas

, de 00.45 a 2.15 horas Vitalic Live, de 2.15 a 3.45 horas

Cómo llegar al festival

Existen múltiples alternativas para llegar al recinto de O Son do Camiño en el Monte do Gozo.

Por un lado, estas son las líneas de autobús que te dejan cerca del festival:

Lanzadera E1 : desde la Ciudad de la Cultura hasta San Lázaro. Estará disponible desde el jueves a las 14:00 horas hasta el sábado a las 04:45 horas.

: desde la Ciudad de la Cultura hasta San Lázaro. Estará disponible desde el jueves a las 14:00 horas hasta el sábado a las 04:45 horas. Lanzadera E2 : desde la Estación Intermodal hasta la Avenida de Fernando Casas Novoa. Es la mejor alternativa si llegas a Santiago en tren o en bus. Está disponible en el mismo horario que la Lanzadera 1.

: desde la Estación Intermodal hasta la Avenida de Fernando Casas Novoa. Es la mejor alternativa si llegas a Santiago en tren o en bus. Está disponible en el mismo horario que la Lanzadera 1. Lanzadera E3 : desde el Multiusos do Sar a la zona de descanso del festival (es exclusivo para campistas). Estará disponible de forma exclusiva el jueves y el domingo, entra las 10:00 y las 15:00 horas.

: desde el Multiusos do Sar a la zona de descanso del festival (es exclusivo para campistas). Estará disponible de forma exclusiva el jueves y el domingo, entra las 10:00 y las 15:00 horas. Líneas 6 y 7: estas líneas regulares de la ciudad te llevarán directamente al festival. Funcionarán en sus horarios habituales.

Otra opción es tomar un taxi para subir y bajar del festival. Con todo, ante la influencia masiva de asistentes no es la mejor alternativa.

Dónde aparcar en el festival

O Son do Camiño habilita tres zonas de aparcamiento para los asistentes del festival que utilicen sus vehículos privados.

Multiusos Fontes do Sar : recomendado especialmente para campistas, es compatible con la Lanzadera E3.

: recomendado especialmente para campistas, es compatible con la Lanzadera E3. Cidade da Cultura : una buena alternativa para no tener que meterse en el centro de Santiago. Es compatible con la Lanzadera E1.

: una buena alternativa para no tener que meterse en el centro de Santiago. Es compatible con la Lanzadera E1. Santa Marta y Pontepedriña: alternativas muy populares entre campistas. Compatible con la Lanzadera E2 y las líneas 6 y 7.

Principales novedades

Una de las principales novedades de la edición de este año de O Son do Camiño es el punto exclusivo de pulseración que la organización habilitará en el Centro Comercial de As Cancelas.

Con el objetivo de evitar grandes aglomeraciones y colas, los asistentes interesados en obtener su pulsera podrán acercarse al centro comercial en el siguiente horario:

Los días 27, 28 y 29 de mayo en horario de 16:00h a 21:00h.

en horario de 16:00h a 21:00h. El jueves, 30 de mayo, de 10:00h a 14:00h.

Asimismo, este año el festival contará con un tercer escenario exclusivo para música electrónica, el Son Electro by Repsol.

A él se subirán grandes nombres del panorama electrónico actual como Trym, Patrick Mason, Daria Kolosava, Kalte Liebe (Live), Parkineos, Barbara Lago o el compostelano Kike Varela; entre muchos otros.

Cómo pagar en el festival

La pulsera Cashless será el único método de pago permitido en O Son do Camiño.

La pulsera puede recargarse con tarjeta bancaria -la opción más recomendada- o en los puntos físicos de recarga habilitados dentro del recinto. Se podrá recargar sin límites, tantas veces como se quiera.

Tras finalizar el festival, podrás solicitar la devolución del dinero que haya quedado sin gastar, entre el domingo 2 de junio a las 13:00 horas y el lunes 17 de junio a las 13:00 horas.

Hasta aquí todo lo que debes saber para disfrutar al máximo de O Son do Camiño. ¿Te lo vas a perder?