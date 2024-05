Cartel completo por días de O Son do Camiño

El festival O Son Do Camiño arranca este jueves 30 de mayo.Con una demanda abrumadora que agotó los abonos en tiempo récord. Hasta el sábado, el Monte do Gozo será una enorme fiesta musical. La mayor de este tipo en Galicia.

Cartel por días

El jueves 30 de mayo promete ser una jornada explosiva con la presencia de destacados artistas nacionales e internacionales. En los dos escenarios principales de O Monte Do Gozo, se presentarán Green Day, J Balvin, Arde Bogotá, Fernandocosta, The Interrupters, Mattn, Hot Milk, Berto y Maryland. Además, el nuevo tercer escenario, Son Electro by Repsol, ofrecerá una experiencia única con sets de Trym, Patrick Mason, Daria Kolosava, Kalte Liebe (Live), Parkineos, Barbara Lago y Kike Varela.

El viernes 31 de mayo, el festival continúa su impresionante programación con la presencia de Pet Shop Boys, Myke Towers, Love Of Lesbian, Natos y Waor, Icona Pop, La Oreja de Van Gogh, Recycled J, Judeline, Marilia Monzón y Monoulious DOP en los escenarios principales, mientras que Solardo, Ben Hemsley, Viviana Casanova, Cristina Tosio, Toni Varga y Richi Risco encenderán la fiesta en Son Electro by Repsol.

Sábado

La última jornada, el sábado 1 de junio, promete cerrar el festival por todo lo alto con Thirty Seconds To Mars, Melendi, Tom Odell, Rels B, Wade, Ana Mena, Baiuca, BB Trickz, Carlos Ares y New Wave Kill en los dos escenarios principales, y un explosivo set de Vitalic (Live), Tiida, Âme Hendrik Schwarz (Live), Héctor Llamazares, Karras Martínes y Grobas en Son Electro By Repsol.

Uno de los festivales más importantes del Estado

O Son Do Camiño se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de España y la península, y un referente en Europa. Con el respaldo de la Xunta de Galicia y el apoyo de empresas como Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, el festival destaca por su diversidad musical y su compromiso con la escena gallega. Además, Estrella Galicia continúa siendo el principal patrocinador del evento, consolidando su vínculo con la cultura y la música en directo.

Con una propuesta cada vez más ambiciosa, O Son Do Camiño 2024 promete superar expectativas y posicionarse una vez más como uno de los festivales más destacados del sur de Europa, después de congregar a 130.000 personas en 2023, convirtiendo a Santiago en capital de la música en vivo del 30 de mayo al 1 de junio.