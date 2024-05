El concierto de Rebeliom do Inframundo en Vigo cambia de fecha "por motivos técnicos"

Rebeliom do Inframundo celebrará el último concierto de su gira "Amor o barbarie" dentro de un mes en Vigo. La ciudad olívica iba a cerrar este viernes 24 de mayo la serie de actuaciones de la banda de rap gallega, pero "motivos técnicos" impiden que su directo, dentro del cartel del Festival TerraCeo, se lleve a cabo, por lo que éste se aplaza al sábado 21 de junio.

Así lo han anunciado los organizadores, en un comunicado: "Nos vemos en el deber de posponer el concierto de Rebeliom del Inframundo, (...) esta vez por problemas técnicos, ajenos tanto a la banda como a la empresa que gestiona el recinto vigués", explican y añaden que "como sucedió en el caso del concierto de TheRapants, lamentamos esta situación que nada tiene que ver con la gestión, ni con el Auditorio Mar de Vigo".

Formato no apto para un entorno cerrado

Al parecer, la puesta en escena del que sin duda es uno de los grupos punteros del panorama del hiphop gallego, "no encaja fácilmente en un entorno cerrado como podría ser el auditorio interior, sentados en butacas, especialmente considerando también el montaje del congreso que tendrá lugar en estas instalaciones este fin de semana".

Los que hayan adquirido una entrada y no quieran o no puedan asistir en esa nueva fecha, tienen la opción de solicitar un reembolso, hasta el próximo 31 de mayo, enviando un correo electrónico a info@teuticket.com. Aquellos que opten por asistir a la actuación de la banda ponteareana han de saber que sus tickets siguen siendo válidos para ese 21 de junio, día en el que, a partir de las 21 horas, comenzará el directo de Rebeliom do Inframundo, que, como expresó su cantante, Nervo, hace unos días en FARO, prometen "dar gherra", con sus voces y letras críticas, desde una rabia justa contra el sistema que expresan a través de un rap político y consciente.