Vigo acoge este mes su primera WordCamp, evento de referencia en el diseño y desarrollo web

Cualquier persona interesada en el diseño, el desarrollo web, el marketing digital y otras temáticas relacionadas, sea profesional o no, está invitada a la primera WordCamp, que se celebrará en el Auditorio Mar de Vigo del 24 al 26 de mayo. Será la primera vez que la Ciudad Olívica acoja este evento, considerado de referencia dentro del ámbito del diseño, el desarrollo web y el marketing online. Las entradas ya están a la venta.

Se trata de un congreso sin ánimo de lucro organizado por la comunidad de WordPress, herramienta que sirve para crear y administrar sitios web de forma fácil e intuitiva: de hecho, el 45% del total de páginas web del mundo están creadas con ella, incluidas las de la NASA, el periódico “The New York Times” y hasta la Casa Blanca o la web de los Rolling Stones.

Entre los ponentes destaca la presencia del coruñés Javier Pedreira, más conocido como Wicho, que hablará de su prestigioso blog, “Microsiervos”, referencia sobre tecnología y temática espacial desde 2003. “Es un formato al que han dado por muerto mil y una veces –recuerda el creador de este blog en la web del evento–. Contaré su historia, qué nos funcionó y qué no, y por qué seguimos con él”, avanza.

Otra de las conferenciantes será la francesa Sophie Algarte, responsable de Marketing Digital y Data en FARO DE VIGO. Explicará “cómo dar sentido y valor a los datos, con el propósito de transformar este conocimiento en estrategias de marketing efectivas para atraer y fidelizar a los lectores”. Con 15 años de experiencia en el mundo digital, la trayectoria profesional de Sophie Algarte comenzó en París, donde trabajó en publicidad online para empresas como Bing, Microsoft y la agencia de medios Publicis. Durante su etapa en los periódicos “Les Echos” y “Le Parisien” se especializó en el mundo de los datos.

El WordCamp comenzará el viernes 24 en el Círculo de Empresarios con un hackaton durante todo el día, en el que voluntarios harán la web para tres ONG de Vigo.

El sábado 25, el día “grande” en el que se celebrarán las conferencias, se abrirá a las 9.15 de la mañana con la intervención del hacker y responsable de ciberseguridad Antonio Fernandes, que pronunciará la charla con el significativo título de “Bah, yo no soy importante, a mí no me van a atacar”. Hablará también Fernando Tellado, autor del blog Ayuda WordPress, todo un referente en la comunidad WordPress. Otros ponentes que intervendrán el sábado 25 serán David Cuesta, José Alcañiz, Ricardo Velasco, Natalia García, Iñaki Quenerapú –quien montó la marcha de los Stormtrooper en la plaza del Obradoiro hace 10 años–, Maylén García, Roberto Pérez Marijuán, Jaime Gámar y Ana Cirujano, entre otros.

El sábado, tras charlas, los participantes podrán disfrutar de un paseo en barco por la ría, ofrecido por la Concellería de Turismo de Vigo. La clausura será el domingo 26, día en el que habrá charlas breves sobre emprendimiento y software libre, entre otras temáticas.

Y además se celebra el Contributor Day, durante el cual voluntarios ayudarán en el proyecto WordPress haciendo tareas como subir a WordPress TV los vídeos de las charlas.

¡Te presentamos a Wappiña, la 1ª #Wapuu femenina de una WordCamp.



Viste traje regional gallego, representando la riqueza cultural e identidad única de nuestra tierra, y refleja a la perfección la temática de la 1ª #WordCamp Vigo:

🌟Talento Local



👉🏻 Wappiña te espera #WCVigo2024 pic.twitter.com/JViyxh62tx — WordCamp Vigo (@wp_vigo) April 22, 2024

Desde hace 18 años se han celebrado más de 1.200 WordCamps en 395 ciudades de 65 países. Hasta 19 ciudades españolas organizan estos eventos de forma anual, y ahora se ha sumado Vigo con la intención de consolidarse.

Según explica Jairo Ochoa, uno de los responsables de esta edición viguesa, la idea parte de los organizadores de la Meetup (reunión) de WordPress de Vigo, , que inició Carlos Macías en 2018, y que mensualmente mantienen una charla relacionada con WordPress, marketing, internet, diseño o software libre, entre otros muchos temas afines. Tras asistir durante varios años a la WordCamp de Pontevedra surgió la idea de impulsar una en Vigo.

La temática de esta primera edición viguesa será el “talento local”. Además de los ponentes que suelen participar en otras WordCamp, en Vigo se dará especial relevancia a profesionales de Galicia.

Las entradas con descuento ya se han agotado y quedan pocas, a partir de 30 euros. Dan derecho a una camiseta conmemorativa, merchandising de patrocinadores, desayunos y comida, con pulpo incluido. En vigo.wordcamp.org se puede consultar el programa completo.

WordPress, más de 20 años como “fábrica” de millones de páginas

WordPress es una “fábrica” que crea páginas web. Esta es una analogía que sirve para definir las funciones de este sistema de gestión creado hace más de dos décadas por dos desarrolladores informáticos, el estadounidense Matt Mullenweg y el inglés Mike Little. Al día siguiente de terminar el WordCamp de Vigo se cumplirán 21 años exactos desde el lanzamiento de WordPress, el 27 de mayo de 2003. WordPress almacena contenido y permite al usuario crear y publicar páginas web, sin requerir nada más que un dominio y un servicio de hosting (alojamiento). Originalmente se creó como una herramienta para publicar blogs, pero ha evolucionado para admitir la publicación de otro contenido web, incluyendo páginas web más tradicionales. Fue utilizado por el 43,1 por ciento de los 10 millones de sitios web más destacados (datos de diciembre de 2023).