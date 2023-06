Quedan tan solo cuatro días para que el Parque Forestal de San Miguel de Oia vuelva a llenarse de música en directo y de vida, gracias a un gran número de actividades culturales y de ocio activo en la naturaleza. La quinta edición de The Wild Fest ya está en marcha y este año contará con Ángel Stanich y Sés como principales cabezas de cartel, completando la programación de actuaciones musicales Biznaga, Zeltia Irevire, Carla Lourdes, Abrigo, The Mob Swing, Blue Merrow y The Mirror.

A lo largo de tres jornadas, el bonito entorno del parque forestal será el marco de celebración no solo de conciertos, sino también de una velada cinematográfica en comunidad y al aire libre en la que se proyectarán piezas audiovisuales relacionadas con la conciencia medioambiental, así como de actividades de orientación en la naturaleza para reforzar la relación de los asistentes con el patrimonio natural de Vigo y también charlas, exposiciones y mesas de debate alrededor del cambio climático, economía circular, energías renovables, bioconstrucción y otras temáticas relacionadas con la sostenibilidad medioambiental. El festival vigués de la naturaleza dará comienzo el día de San Xoán y, aprovechando la noche más mágica del año, se celebrará la final de Salvaxesons, en donde cinco bandas gallegas competirán por proclamarse la ganadora de esta edición. Como no podría ser de otra forma, tampoco faltará esa noche una gran sardinada. Como principal novedad, la organización del evento ha incluido este año una carrera canina como nueva propuesta de ocio activo en la naturaleza. En colaboración con Zarkocan, The Wild Fest celebrará la Wild Dog Race, una actividad para que todos los asistentes y sus “peludos” disfruten del parque forestal en rutas de cinco kilómetros, además de una carrera infantil. Como en anteriores ediciones, The Wild Fest también dedicará un espacio a la artesanía y a la gastronomía gallega para disfrutar de un completo fin de semana en familia y al aire libre.