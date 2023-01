El Auditorio Mar de Vigo ha hecho pública su programación para los próximos meses donde una miscelánea de estilos, géneros y grupos se subirán al escenario para hacer vibrar a mayores y pequeños. Y es que si por algo se caracteriza esta programación semestral es por la gran variedad de propuestas, que van desde musicales tanto infantiles como de grupos clásicos, también monólogos con el humor como protagonista, actuaciones de bandas tributo, espectáculos de magia y conciertos de figuras internacionales con parada en la urbe viguesa.

Las grandes actuaciones arrancan este mismo viernes 27 de enero, con la única parada en Galicia de la gira internacional de Macaco presentando su disco “Vuélame el corazón”, en el que colaboran artistas como Tanxugueiras, Leiva o Fuel Fandango, entre otros.

El cine también estará presente en la programación con el concierto de la Film Symphony Orchestra el 28 de enero. Con las entradas a punto de agotarse, “Krypton” homenajea las bandas sonoras de las películas de héroes y superhéroes. Desde “Superman” a “Los Vengadores”, pasando por “Braveheart” o “Él Último Mohicano”, la Film Symphony Orchestra interpretará piezas de John Williams o James Horner.

En febrero será el turno del artista argentino nacido en EE UU Kevin Johansen, que llega para presentar su nuevo disco “Tú Ve” el 4 de febrero, su única fecha en la comunidad.

El humor será otra de las opciones de programación. Los días 10 y 11 de febrero llega Paz Padilla con “Él Humor de Mi Vida”, una historia autobiográfica en la que la cómica cuenta sus vivencias con su pareja desde que se conocieran hasta su muerte, siempre en clave de humor.

El 23 de febrero será el turno de Queen Tribute, un tributo a la banda británica con Den Richardson cantando canciones tan míticas cómo “We Are the Champions”, “Bohemian Rhapsody” o “We Will Rock You”.

Música portuguesa

En el Mar de Vigo también tendrá especial relevancia en esta programaciones la música portuguesa. La reina del fado Ana Moura visita Vigo tan solo un día después, el 24 de febrero para presentar su nuevo trabajo, “Casa Guilhermina”.

Ya en marzo, el día 25 será el turno de Salvador Sobral, con las entradas ya a punto de agotarse, después de ser aclamado por el público el pasado verano en el TerraCeo. El reconocido artista de jazz, que había saltado a la fama internacional con su victoria en el festival de Eurovisión, sigue experimentando en su último álbum, “Bpm”.

Sin tiempo para el descanso, porque ya el día 25 de febrero, vuelven las risas al Auditorio Mar de Vigo de la mano de Florentino Fernández “Flo”, José Mota y Santiago Segura. En “El Sentido del Humor”, estos tres cómicos reflexionan sobre lo que nos hace reír hoy en día.

Los días 2 y 3 de marzo las bandas tributo regresan a escena con “Coldplace, A Coldplay Experience”, la banda británica que recrea los espectáculos originales del grupo de Chris Martin, única agrupación avalada por Coldplay, explican desde el Auditorio.

Musicales

Volviendo a los musicales, el Mar de Vigo continuará apostando por las citas familiares. El explorador más intrépido y divertido aterriza el 11 de marzo con la obra “Tadeo Jones, el Musical”. El personaje de animación cobra vida con voces en directo y una innovadora puesta en escena a través de vídeo mapping.

Por otra parte, los más pequeños de la casa vibrarán al ritmo de “Colombia, Mi Encanto” el 2 de abril, un musical con un elenco de 10 artistas que rinde homenaje a la película de Disney “Encanto” con canciones de su banda sonora y temas del folclore colombiano que harán cantar y bailar a toda la familia.

Otro de los grandes artistas de culto que pasarán antes por el Auditorio es el aclamado guitarrista Steve Vai. Ganador de 3 premios Grammy (y nombrado en otras 15 ocasiones), el virtuoso músico llega a Vigo el 4 de abril en otra cita única en Galicia. Eels, la gran banda de rock independiente liderada por Mr. E, presenta “Extreme Witchcraft”, el 29 de abril también en su única fecha en la comunidad.

Los musicales continuarán siendo otra de las apuestas más fuertes de la programación, donde destaca el musical “Cruz de Navajas, Él Último Mecano”, uno de los eventos más importantes que acogerá el recinto del 19 al 21 de mayo, con 4 funciones programadas. Un homenaje con 25 artistas sobre el escenario y con una espectacular componente audiovisual.

Además del humor, la magia del gran espectáculo de “El Mago Yunke”, también pasará por el Mar de Vigo durante dos días, el 10 y 11 de junio, con un evento ilusionante.