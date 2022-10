El Concello de Moaña ha organizado una terrorífica programación de actividades para el Samaín 2022. En el municipio de O Morrazo celebrarán Halloween durante cuatro días consecutivos: 28, 29, 30 y 31 de octubre. Tendrán Casa del Terror y mucho más.

Pero no solo Moaña ha desvelado ya su agenda de Samaín. Otros municipios del área también lo han hecho ya. Es el caso, por ejemplo, de Redondela, Salvaterra, Soutomaior o Marín. Incluso al otro lado de la frontera, en Valença do Minho, han lanzado una campaña de marketing para promocionar la gran fiesta que están preparando: "Por su seguridad, quede en casa".

Programación de Samaín en Moaña

Viernes, 28 de octubre

De 17:00 a 21:00 CASA DO TERROR (Casa da Mocidade de Moaña). Todo o espazo estará decorado e poderedes vir disfrazados ( a partir de 8 anos. )

19:00 horas “Contos, castañas e telarañas” con Marta Ortiz contos de medo e historias de defuntos.

Sábado, 29 de octubre

De 17:00 a 22:00 CASA DO TERROR (Casa da Mocidade de Moaña). Todo o espazo estará decorado e poderedes vir disfrazados ( a partir de 8 anos. )

De 17:00 a 22:00 Xogos Monstruosos, Música, Animación, Photocall…

De18:00 a 20:00 Escape Room .Inscrición na cMo-Casa da Mocidade presencial dende o 24 ao 28 de outubro. Prazas limitadas.

De 20:00 a 22:00 Música: Sesión de SEBASTIAN BLACK e Cócteles Terroríficos.

A partir de las 18.00 horas MAGOSTO en el Centro Sociocultural Castroviejo (Tirán).

Domingo, 30 de octubre

A partir de las 18.00 horas MAGOSTO POPULAR en el adro da Peregrina (O Latón. A Guía. Meira)

🦇🎃 Onte presentamos a programación do 𝕊𝔸𝕄𝔸Íℕ de Moaña 2022. 4️⃣ días dunha programación moi variada para toda a familia.... Posted by Concello de Moaña on Friday, October 14, 2022

Lunes, 31 de octubre

De 17:00 a 21:00 horas CASA DO TERROR (Casa da Mocidade de Moaña) . Todo o espazo estará decorado e poderedes vir disfrazados ( a partir de 8 anos. )

De 17:00 a 21:00 horas Xogos Monstruosos, Música, Animación, Photocall…

De 18:00 a 20:00 Concurso de Disfraces.

O PALCO DO SAMAÍN. Na contorna do Palco da música ( en caso de chuvia no Pavillón da Xunqueira )

De 17:00 a 20:00 horas Zona decorada onde poder asistir disfrazado ( idades de 0 a 8 anos).

De 17:00 a 20:00 horas: Xogos de samaín, pintacaras monstrosas…

A las 19:00 horas Teatro de Rúa itinerante con “O Estraño caso do Dentista da rúa Brasov” da compañía Troula Animación por todo o longo do Paseo Marítimo.

TEATRO. No Salón de Plenos do Concello de Moaña.

Narración Oral e Música ao vivo. para público adulto de + 18 anos. A las 21:30 horas “Contos de Defuntos ( e outros asuntos)” por Brais da Hortas.