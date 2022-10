SCARY NIGHT VALENÇA Alertamos que, por razões de segurança, não devem dirigir-se para as ruas centrais de Valença no período compreendido entre as 19h00 do dia 31 e as 6h00 do dia 1 de Novembro, pois o local vai ser invadido por seres do outro mundo, acompanhados por músicas assustadoras, animação nocturna, gastronomia desprezível, queimadas e almas à solta. Mantenham-se alerta, para mais informações enviem mensagem.