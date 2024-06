Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Las mejores playas sin biruji en el área de Vigo: búnkeres contra el frío de la nortada

Hace sol, el termómetro supera con creces los 20º y apetece playa. Pero sopla. Y sopla norte. La sensación térmica ya no es la misma. Baja. Y baja mucho. Sobre todo en la costa. El día está frío. O más bien fresco. Hay nortada y hace rasca. El plan de playa en el área de Vigo se esfuma. Al menos para los más frioleros. "Hoy no puede ser", te dices. Pero probablemente has llegado a una conclusión errada. No puede ser en algunas playas, pero sí en otras. La jornada playera no está perdida. En Vigo, Nigrán, Morrazo o en la ría de Pontevedra hay auténticos búnkeres contra la nortada: las mejores playas contra el biruji.