"Será un concierto muy romántico, íntimo y con muchas sorpresas"

La nota más internacional de los conciertos de verano de Castrelos se sube esta noche al escenario vigués. Luis Fonsi está dispuesto a ofrecer "el mejor show", un viaje por los grandes éxitos de su carrera.

-¿Cómo se gestó la actuación del próximo martes en Castrelos?

-Estoy feliz de presentarme en Castrelos y sumar este show a mi gira de 25 años. Será una gran noche.

-¿Cómo afronta el concierto?

-Estoy listo para hacer un recorrido de todo mi repertorio. Será un concierto muy romántico y muy rítmico a la vez. ¡Habrá muchas sorpresas!

-¿Qué canciones integrarán la setlist?

-Estaré cantando canciones desde mi primer disco hasta mi más reciente lanzamiento. Será un viaje musical de éxitos que han sido parte de mi carrera.

Gracias por acompañarme, ¡mi corazón es suyo!

-Usted es un artista de reconocimiento mundial, ¿por qué decidió apostar por Vigo para conformar su gira internacional?

-Me encanta Vigo. Hace varios años me presenté y fue una de las noches más impresionantes de mi vida. Es una ciudad bella y su gente es demasiado bonita. ¡Créeme que no fue una decisión difícil regresar! Que se repita muchas veces más.

-Con el lanzamiento de Despacito, su carrera musical marcó un antes y un después, ¿Cómo nació y se desarrolló la idea de crear el tema? ¿cómo vivió, desde su punto de vista, el éxito inmediato de la canción? ¿cómo le influyó en su carrera posterior?

-Sin duda marcó un antes y un después. Disfruté mucho las puertas que se abrieron especialmente en lugares donde no suele sonar música en castellano. Representar mi idioma, mi cultura, mi gente fue lo más que me gocé. Me siento un privilegiado de haber vivido algo histórico.

Colas para hacerse con una entrada para Luis Fonsi en Castrelos / Marta G. Brea

- ¿Qué se espera Luis Fonsi de los vigueses? ¿Y que se debería esperar Vigo de Luis Fonsi?

-Me emociona mucho regresar a Vigo. Leí en las noticias que hubo una fila muy larga para conseguir las entradas. ¡Un público fiel que va a ver un buen show y yo les daré el mejor show! Lo dejaré todo sobre el escenario.

-¿Qué mensjae le enviaría a los asistentes al concierto?

-Gracias por acompañarme, por crecer conmigo, por conectar con mis canciones, ¡mi corazón es suyo!