Jennifer López ha querido mostrar cómo se preparó la piel para la noche más importante de la moda.

Antes de brillar en la Met Gala, la estrella, de 53 años, filmó un video de preparación para la revista 'Allure' y lo compartió en la cuenta de Instagram de su firma de cuidado de la piel y cuerpo, JLO Beauty, explicando todo lo que necesita para preparar su piel.

La rutina paso a paso comenzó con la cara bien limpia sin rastro de maquillaje y el cabello recogido hacia atrás mientras vestía una camiseta sin mangas de seda.

Lo primero, se aplicó el suero de belleza JLO Glow, con suaves toquecitos por todo el rostro y el cuello para obtener así "un brillo hermoso".

Para asegurarse de que su piel esta sumamente protegida de los rayos UV del sol, agregó el humectante JLO Beauty 'That Big Screen Broad Spectrum SPF 30.

"La gente piensa que estoy bronceada porque siempre estoy tomando el sol, pero no es cierto", comentó la estrella de 'Shotgun Wedding'. "La verdad es que no tomo el sol, pero me pongo autobronceador para obtener un bonito tono de piel", afirma la cantante en el clip.

Con la piel y el maquillaje listos, su maquillador, Ash K Holm, ha explicado que se trata de "un estilo sensual y etéreo, que permite que su belleza natural brille a a través del maquillaje", describió Holm, que añadió que ha utilizado Anastasia Beverly Hills Brow Definer para las cejas de López; la paleta de sombras de ojos Huda Beauty Empowered para sus párpados y acentuó sus ojos con Kiss Lashes My Lash But Better Collection. Para los labios, el estilista eligió el suero labial con infusión de colágeno Plump Shot de Buxom y el delineador de labios a juego.

Poco después, la diva posó espectacular en la alfombra roja de la Met, con un vestido sin mangas de Ralph Lauren, una falda de satén de seda rosa y negra con detalle floral en el cuello, hecho totalmente a mano.

Completó su 'look' con plataformas altísimas y guantes de seda negra, así como un llamativo anillo rosa con más de 10 quilates de diamantes rosas naturales de Lorraine Schwartz.