¿Se han visto Joana Sanz y Dani Alves desde su salida de prisión?: se destapa cómo se encuentra su relación

Este pasado lunes el futbolista Dani Alves salía de prisión después de 14 meses y 5 días. El brasileño, condenado a 4 años y medio por violar a una mujer en la discoteca Sutton de Barcelona, consiguió la libertad tras pagar la fianza de un millón de euros impuesta por el tribunal.

Desde su salida el exfutbolista se ha refugiado en su domicilio familiar en Esplugues de Llobregat. Allí ha estado viviendo los últimos meses Joana Sanz, la mujer del brasileño. Por ese motivo, tras su puesta en libertad, todas las miradas se han centrado en ella y en sus movimientos.

Durante todo este tiempo se ha especulado mucho sobre la relación del todavía matrimonio. Al principio, la modelo parecía dispuesta a divorciarse, aunque finalmente decidió continuar con él. Y ahora, ¿cómo se encuentran?

Makoke ha sido la encargada de desvelar la última hora sobre la pareja. “Me dicen que Joana Sanz no apareció en ningún momento. Sí que estaba en la casa cuando Dani no estaba. Pero una vez Dani ha llegado, ni ha aparecido ni va a aparecer. No ha habido reconciliación y parece que ella no tiene ninguna intención de volver a casa ni estar con él”, ha explicado en 'Viva la vida'.

El programa ha destapado que Dani Alves está “preocupado” porque su relación con Joana Sanz se ha vuelto muy desagradable.

Las condiciones de su libertad

Dani Alves será libre pero con limitaciones. Se podrá mover por territorio nacional, pero no salir fuera de España, ya que no dispondrá de los dos pasaportes en vigor que tiene, el español y el brasileño. Además, la Audiencia de Barcelona quiere tenerlo controlado ante un "cierto riesgo de fuga" y por eso ha ordenado que cada semana se persone ante la sede del tribunal para saber que cumple con sus obligaciones. Por tanto, su presencia en los juzgados de Barcelona será habitual.

Además, tampoco podrá comunicarse ni acercarse a menos de mil metros de la víctima, de su lugar de residencia ni de su trabajo. Precisamente, la abogada de la denunciante explicó este miércoles, tras conocerse la decisión de que Alves podría salir previo pago de una fianza de un millón de euros, que ella sentía "dolor, frustración y desesperación" por la orden de la Audiencia de Barcelona y que no la entendía.