Amaia (OT) amosa a su destreza co galego: "Non son galega pero..."

O IES Rafael Dieste da Coruña puxo en marcha unha campaña que conseguiron estender a máis de 150 colexios e institutos de toda Galicia e que mesmo chegou a máis dun personaxe coñecido, como foi Viggo Mortensen.

'Aquí tamén se fala' converteuse nun dos movementos de dinamización lingüística máis soados e grandes que puxeron en marcha os estudantes galegos que non deixa de conquistar a persoeiros de diferentes ámbitos.

Se soado foi o caso do actor de Nova York, agora é Amaia Romero, gañadora de OT 2017 e que vén de debutar como actriz na exitosa serie 'La Mesías' tamén se sumou a esta campaña.

"Ola! Son Amaia e non son galega, pero gustame toda a xente que coñexo de alí e quería mandarlle un saúdo e un bico grande" di no breve vídeo compartido en redes sociais.

Entre esas xente seguro que sobresaen os compañeiros de edición galegos cos que estableceu fortes vínculos, como Roi, Miriam Rodríguez ou Cepeda.

No vídeo que se viralizou de Viggo Mortense, o intérprete aparece ataviada cunha camiseta da pena coruñesa do club San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires para defender que as linguas "son un tesouro dous pobos" e por iso "en Galicia e onde estea, tamén falo galego".

A primeira vez que Viggo Mortensen fíxose viral falando galego foi o pasado mes de novembro cando participou no Ciclo de Poetas Dei(n)versos, organizado pola poeta Yolanda Castaño. Alí atreveuse a recitar un poema en galego deixando dos máis sorprendidos aos asistentes.