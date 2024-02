Os outros Viggo Mortensen: embaixadores de Galicia no mundo

“Hoxe, en Galicia, ou onde estea, tamén falo galego’. Hai unhas semanas, unha frase así de sinxela volvíase viral. Moito tería que ver que quen a pronunciase fose Viggo Mortensen no marco dun proxecto do IES Rafael Dieste da Coruña para a promoción da lingua. O actor estadounidense sumábase así á nómina cada vez maior de rostros coñecidos namorados da cultura e o idioma propios de Galicia.

Pero máis alá de persoeiros, en diferentes latitudes aparecen embaixadores non oficiais do país que teñen como único obxectivo gozar e difundir ás letras, á música ou os costumes da terra, sen que sexa necesario ningún vínculo previo con Galicia.

É o caso do mestre estadounidense Andy Chichester. Natural de Potsdam -localidade de 16.000 habitantes ao norte do estado de Nova York- e sen ascendencia galega, comezou a estudar galego hai 5 anos. Actualmente, a través da súa conta de X e da súa canle de YouTube amosa unha destreza absoluta co idioma.

Cursou Filoloxía Española e tras varios anos con esta faceta aparcada, decidiu mellorar o seu castelán oxidado. “Busquei compañeiros de conversa e, por casualidade, un par deles eran galegos”, así foi como tivo o primeiro contacto.

Xa coa semente plantada continuou investigando. “Puiden acceder a TVG e conecteina un día para ver como era o galego. Decateime de que o podía entender, escapáronme algunhas verbas mais foime sinxelo e comprensible”, é máis, engade, “nunca entenderei porque a xente doutras zonas de España di que non pode comprender o galego”.

Cousas do destino, o seu fillo Noah rematou participando nun programa como auxiliar de clases de inglés na EOI da Coruña. “El aprendeu galego na rúa e nas clases da EOI. Serviume de inspiración. Fomos a Galicia de visita en xaneiro de 2019 e, en canto regresamos, boteime a estudar. Baixei manuais de texto da web da CELGA e comecei”, explica.

Dende entón “non pasa un día sen facer algo en galego”, ben sexa conversar, facer un chío, escribir na súa bitácora ou gravar un vídeo para a súa canle de YouTube: “É a miña paixón e síntome afortunado e orgulloso de ser galegofalante”, comenta mentres pensa no vídeo co que celebrará o día da lingua materna, neste caso, como fillo adoptivo.

Estas conversas permitíronlle ademais entrar en contacto con nomes propios como Pedro Feijóo, Fede Pérez, Sergio Pazos ou Miguel López “O Hematocrítico” de quen, asegura, “boto en falta moito esa conexión e, sobre todo, o seu humor”.

Sen dúbida, Andy cultiva a cada paso o que deu en chamar “alma galega”, tanto que non é quen de escoller que foi o que rematou por conquistalo. “Hai tantas cousas de Galiza que me encantan. A cultura, a comida, o viño, a historia. O terreo diverso dende a costa ao interior e o monte. Hai todo un mundo de cousas tan diversas!”, asegura.

“Saber galego conéctame a milleiros de persoas na Galiza e na diáspora, e tamén me ofrece unha ponte de unión ao portugués, abríndome a porta a xente en Portugal, Brasil e o resto do mundo lusófono”, engade. Pero o seu coñecemento non se limita a lingua, coa que desfruta da literatura, senón tamén á música: “Gústanme as Tanxugueiras, pero moitas outras bandas como Zenzar, Ruxe Ruxe, Lamatumbá, Os Resentidos ou Heredeiros da Cruz”, todo moi xeración Xabarín, sinala el mesmo.

Parece que os Estados Unidos son un bo caladoiro para atopar aliados que espallen o galego polo mundo. Luke Bishop, de 28 anos, chegou dende Iowa á Universidade de Vigo nun intercambio para caer rendido aos encantos de Galicia. “Era a miña primeira vez fóra dos Estados Unidos. Fixen a carreira de Linguas Romances, pero cheguei sen demasiadas referencias sobre a comunidade nin o idioma”, conta. Porén, unha vez en Vigo, “o galego abriu a miña mente como falante de inglés, unha das linguas más grandes do mundo, para comprender a importancia da diversidade lingüística”.

Tal foi o interese que, de volta en Texas, acadou unha bolsa para estudar galego dende alí. Agora, con outra beca do goberno estadounidense está a facer a súa tese doutoral analizando a historia do galego “coas súas particularidades, pero tamén como modelo do que acontece con outras linguas minorizadas”. En paralelo, participa en programas con neofalantes para fomentar o uso do idioma.

A súa meta, “ser profesor nos Estados Unidos e ofrecer unha visión ampla da diversidade lingüística”, comezando polo galego. “Como falantes dunha lingua tan poderosa como o inglés”, afonda, temos a responsabilidade de coñecer o que significa falar outras linguas, o que significa ter unha cultura cun idioma propio”.

Luke defendendo un traballo para a Universidad de Texas / Cedida

Un camiño semellante o de Luke fíxoo a profesora Catherine Davies décadas antes. Ela publicou a súa tese doutoral cunha bolsa da Universidade de Glasgow sobre o Rosalía de Castro. Era o 1984.

A comezos dos 70 pasara dous anos en Vigo. Alí “sen saber nada de Galicia, escoitaba as vendedoras do mercado e quixen aprender a súa lingua”. Logo estudou Filoloxía Hispánica na Complutense de Madrid. A súa ansia por seguir investigando levouna a buscar financiamento en universidades inglesas. O resultado, 'Rosalía de Castro and her work in relation to the society and culture of nineteenth century Spain' traducida ao galego como ‘Rosalía de Castro no seu tempo’ en 1987.

Catherine coa súa tese sobre Rosalía / Cedida

Nunca rompeu o seu nexo coas letras galegas. Agora, xa xubilada, dende Reino Unido colabora nun proxecto da Universidade de Santiago estudando as tradución temperás de Rosalía ao inglés. Tamén escribiu o prólogo da nova edición da novela ‘El caballero de las botas azules” reeditada pola Fundación Rosalía de Castro en 2023. Ademais de a Rosalía, declarase seguidora do traballo de Curros Enríquez e en narrativa moderna destaca as firmas “Manuel Rivas e Domingo Villar, ambos traducidos ao inglés. Hai moito talento en Galicia, especialmente en poesía”.

Con todo, recoñece que, malia que no mundo académico é relativamente sinxelo acceder a obras galegas, para o público en xeral hai poucas traducións, “algo que está incrementándose gracias á colaboración de editoriais pequenas especializadas”.

Quinta provincia

Aínda que máis frecuente, igual de valiosa é a aportación á transmisión cultural que fan os descendentes de galegos noutros países. É o caso de Analía Espinosa, unha porteña neta de galegos que, por circunstancias do destino, se cruzou cunha gaita na Casa de Galicia en Bos Aires con seis anos e xa non puido separarse da música tradicional.

“Toco gaita, requinta, pínfano, clarinete, pandeireta, pandeira, pandeiro, sacho, charrasco, lata, tarrañolas, tambor, bombo con pratiños…” e dende 2009 comezou a ensinar música galega a grupos na Sociedade Parroquial de Vedra en Bos Aires. No transcurso de todo este tempo, “ten pasado xente de todas as idades, desde os 2 aos 77 anos”. Chegan a ela por diferentes canles, “galegos nativos, fillos de galegos, netos de galegos, bisnetos de galegos, e xente que se achegou á institución por interese, sen ter raíces galegas, compañeiros de escola, xente do barrio… hai unha gran variedade”, sinala.

Sen ter vivido nunca en Galicia, aínda que a ten percorrido en diferentes viaxes, si se sente unha orgullosa galega, “convido á xente a cada evento que organizo para que contacten co folclore, os costumes ou a gastronomía da comunidade”.

Vai mesmo un paso máis aló ao garantir o relevo xeracional, transmitíndolle toda esta bagaxe á súa filla Josefina Elia de tan só 3 pero que medrará rodeada de acento galego.

Analía Espinosa tocando a gaita / Cedida

Ida e volta

En moitas ocasións, os camiños polos que espallar o patrimonio inmaterial galego polo resto do mundo son de ida e volta. Anxo naceu en Ourense pero leva case 12 anos en Suíza. Marchou no 2012 por cuestións laborais, como tantos mozos “en Galicia non atopaba traballo”. Escolleu ese país porque seus pais pasarán aló xa seis anos nos 70 e súa irmá vivía alí dende 2002. Decidiuse por Fribourg, “unha cidade pola que pasa o Camiño de Santiago e que ten unha colonia importante de galegos de segunda ou terceira xeración”. Isto, xunto coa cantidade de centros culturais onde compartir a tradición, axúdalle a combater a morriña, e tamén a pór en común os costumes que son de seu. “Co meu grupo de amigos temos sempre piques culturais, dende o respecto e adicando tempo a explicar as marabillas de Galicia e os galegos”.

Anxo xunto a un sinal do Camiño en Fribourg / Cedida

Sobre a idea de voltar, recoñece que é unha resposta difícil, “no fondo sempre penso que nalgún momento regresarei, aínda que despois de tanto tempo e tendo a miña vida montada aquí, non sabería dicirche cando”.

Quen, polo de agora, liga o seu futuro a Vigo é Dragana Djordjevic, unha filóloga serbia que leva xa 16 anos en Galicia. Un voluntariado europeo foi o responsable de tráela ata Ourense. O interese por coñecer o resto da rexión primeiro, e o amor despois, fixeron que quedase. Tamén optou polo galego como lingua principal de comunicación, “comecei aprendéndoo da xente, na rúa, e logo, pola miña profesión, seguín estudándoo de xeito académico”.

Trata de exercer a súa labor de embaixadora a través da tradución de libros galegos, “intento dar visibilidade á diversidade e, concretamente, a autenticidade de Galicia”.

No caso de Marilena Opferkuch (Austria), o galego chegou á súa vida case por casualidade, “cun programa de lectorado na miña universidade de Leipzig”. Tras un Erasmus en Galicia e rematar o mestrado en Alemaña “decidín volver, Galicia ten unha enerxía especial e a lingua, acho eu, é unha parte esencial desa enerxía”, e, por conseguinte, a súa literatura, “son moi aficionada aos traballos de novos autores de noveal e poemas, como Antía Yáñez, Arancha Nogueira ou Tamara Andrés”. Outro piar é a música, “a pandeireta encántame, agora resido en Barcelona, e aquí sigo ensaiando e tamén bailando".

Do que non cabe dúbida é de que o galego se fala cunha morea de acentos arredor do mundo, ben sexa directamente a través do idioma ou de calquera das manifestacións que levan o adn inconfundible do país.