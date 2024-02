Enzo Vogrincic, así es el actor de 'La sociedad de la nieve' más buscado en redes y las alfombras rojas

De actor desconocido en España al hombre del momento. El uruguayo Enzo Vogrincic Roldán (Montevideo, 1993) se ha convertido en un tiempo récord en el nuevo galán de las alfombras rojas y la redes sociales gracias al éxito cosechado por 'La sociedad de la nieve', el filme con el que Juan Antonio Bayona arrasó en los Goya (12 'cabezones' de 13, incluyendo película y director) y que representará a España en los Oscar con dos nominaciones, película internacional y maquillaje y peluquería. Además, la película ya se ha convertido en la segunda de habla no inglesa más popular de la historia de Netflix.

El próximo 11 de marzo, cuando pise el Kodak Theatre de Los Ángeles junto al director español, verá cumplirse su sueño de llegar a ser actor de cine, "una cosa inverosíl, casi una fantasía", como ha reconocido en una entrevista reciente con 'La Pija y la Quinqui'. Le parece "surrealista" que en pocos días pueda verse "sentado al lado de Di Caprio", como también ha declarado a "la revista sin género de la Generación Z" 'Folie'.

El séptimo arte siempre estuvo en la cabeza de Enzo ("Para mí, la opción de un Plan B simplemente no existía"), aunque su padre hubiera preferido que siguiera sus pasos en el fútbol. Guillermo Vogrincic fue futbolista de joven y llegó a defender la camiseta del equipo de primera división de la capital, el Montevideo Wanderers Fútbol Club. Su madre se llama Silvia Roldán Risotto, y tiene otros tres hijos además de Enzo, al que nunca le interesó dar patadas a un balón.

Fogueado en el teatro

Con 20 años entró en la prestigiosa Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu, donde se formó durante cuatro años, de lunes a sábado. Mientras estudiaba participó en varias producciones como 'El gato de Schrödinger' (2016) y 'El lugar de las luciérnagas' (2017). Y, tras graduarse, trabajó en obras teatrales tanto en su ciudad como en Buenos Aires.

El salto a la gran pantalla llegó en 2018, cuando participó en la cinta 'La noche de 12 años', protagonizada por Antonio de la Torre y Chino Darín, y en 2021 se estrenó como protagonista en la película '9', una historia sobre el mundo del fútbol inspirada en el incidente del mundial de 2014 en el que Luis Suárez mordió a Chiellini.

Pero la oportunidad de su vida llegó de la mano de Bayona. Fue elegido entre más de un millar de candidatos casi desconocidos de Uruguay y Argentina, para interpretar al narrador de la nueva versión de la tragedia del accidente aéreo de los Andes, en 1972 (Frank Marshall ya había contado el mismo historión en '¡Viven', en 1993). Ahora, Enzo interpreta a Numa Turcatti, el joven estudiante de Derecho que se unió a la expedición invitado por un amigo del equipo de rubgy Old Christians Club de Uruguay. Él salió ileso del acciente, pero se negó a comer en los días posteriores (fue el último en morir antes del rescate).

Dieta extrema

Enzo Vogrincic, que en la vida real lleva cuatro años siendo vegano, tuvo que tomar la difícil decisión de cambiar su dieta para poder aumentar de peso y luego perderlo gradualmente, tal como requería su personaje (en total, 25 kilos). "Esto también es experiencia para el personaje, y con dolor, lo asumí. Y volví a comer carne, y volví a pasar por esos pensamientos que uno detesta, porque ya había tomado una decisión basada en mis creencias", ha explicado el artista, a quien las redes le han buscado cierto parecido razonable con el actor Adam Driver.

Les une el peinado, esa melena, pero les separan 10 años y otros tantos centímetros de más que tiene el actor de 'Ferrari', del que Enzo ha confesado que es muy fan y al que le gustaría conocer en persona en los Oscar.

Los 140 días de rodaje extremo han sido un máster en interpretación, con algunas jornadas enteras cubierto de nieve en Sierra Nevada (Granada). Su carisma en pantalla ha hecho mella entre el público, deseoso de conocer todo lo referente al joven artista. Está en todos los 'reels' y en todos los vídeos de TikTok. Y para él, que se define como una "persona muy tranquila", esta nueva obsesión por su persona "está fuera de control".

'Chico' Loewe

Aunque en el podcast de Carlos Peguer y Mariang, Vogrincic ha explicado que antes del estreno de 'La sociedad de la nieve' se dedicó a "borrar todas sus fotos de Facebook", mantiene activo su perfil de Instagram, que en los últimos meses ha crecido exponencialmente hasta superar ahora los 2,3 millones de seguidores.

Allí no solo sube historias sobre la película que le va a llevar a los Oscars, sino que también muestra su afición por la fotografía (le encantan los edificios, los bancos y captar gente anónima paseando), los viajes por medio mundo, sus paseos en bicicleta... y ahora, también, se ha hecho un poquito aficionado a la moda. Si bien nunca antes había tenido estilista, y solo se puso un traje una vez en la vida, para los Goya, primero, y los BAFTA, después, se ha dejado asesorar por Marc Forné, que le ha elegido un 'look' clásico de Loewe que no le podía sentar mejor.

Aunque ya no están juntos, en su álbum de fotos en internet aún hay sitio para la actriz uruguaya Sofía Lara, de 24 años, con quien mantuvo una relación desde 2018.

Soltero de oro

Que se sepa hasta ahora, el actor está disfrutando al máximo de su soltería y del dulce momento que está viviendo gracias a la película de Bayona, que le ha convertido en el nuevo rompecorazones de Hollywood y en uno de los solteros más cotizados de la industria.

Por eso, le buscan novias por todas partes, y hace unas semanas se especuló con una posible relación con la cantante Aitana. Habían tonteado en Instagram, y luego coincidieron un fin de semana en París, aunque la historia, aseguran, no llegó a más.