Hace unos días la Casa Real británica anunciaba la noticia de que Kate Middleton había tenido que ser sometida a una intervención quirúrgica. A través de un comunicado anunciaron una noticia de la que apenas se ofrecieron detalles.

"Su Alteza Real la Princesa de Gales ingresó en el hospital para una cirugía abdominal planificada. La cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital The London Clinic entre diez y catorce días, antes de regresar a casa para continuar con su recuperación”, rezaba el escrito por parte de Casa Real.

Después de esas informaciones no se supo nada más de cómo estaba avanzando la recuperación, pero este fin de semana 'Fiesta' ha dado a conocer nuevos detalles de lo ocurrido tras la cirugía que han hecho saltar todas las alarmas.

En el programa ‘Fiesta’ han hablado sobre ello, ya que contaban con la presencia de Concha Calleja que tenía información de primera mano y la que ha contado que la vida de Kate habría podido correr mucho peligro e incluso haber estado en coma inducido.

“Los médicos tuvieron que tomar una decisión bastante drástica en ese momento debido a esas complicaciones, y la decisión fue inducirla a un coma, hubo que intubarla. Fueron complicaciones graves, bastante grave y que no esperaban porque la operación salió bien, pero el postoperatorio no salió tan bien”, desveló la periodista Concha Calleja.

"Hubo momentos médicos graves porque tuvieron que tomar esta decisión. No puedo confirmar si esto sigue así, si realmente los médicos de esos 15 días que han dicho son los que ellos esperaban para ver ese progreso… El tema de los 15 días y de la recuperación fueron de posteriores a los problemas”, aseguró.

“La verdad no la vamos a saber salvo qué la recuperación no avance adecuadamente, ahí nos dirán la verdad porque la vamos a ver”, sentencia. “Su vida ha corrido mucho peligro. La preocupación en Casa Real era palpable, era salvar la vida. Y repito, no por la operación”, terminó diciendo generando un gran revuelo.