Durante años se ha hablado de la guerra judicial entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro, una historia que parece que no tiene fin y de la que se sigue hablando a día de hoy. Este viernes, el conocido presentador de televisión ha hablado en el evento de 'Christmas by Starlite' y lo cierto es que sigue defendiendo su verdad.

Lejos de apaciguar las aguas en estas fechas navideñas, parece que Pepe no está dispuesto a rebajar el tono y sigue defendiendo lo que siempre ha dicho en los platós de televisión y en la justicia: "No me importa que me preguntéis, para que todo el mundo sepa que ese hijo no es mío y ella lo sabe".

Aunque defendía que Alejandro, el hijo de la colaboradora de televisión, es hijo suyo, Pepe no quería hacer ningún comentario sobre el joven y se dedicaba a felicitar la Navidad a todos los reporteros que estaban cubriendo el evento: "No, no quiero decir nada, feliz Navidad".

Además, también habló del juicio que tiene pendiente con la venezolana y nos confesaba que lo único que espera es "que se haga justicia espero que se haga justicia. De un juicio nunca puedes valorar nada, depende del juez".

Por último, nos comentaba que aunque "a veces no me ha ido muy bien, como en este caso, que se me adjudicó un hijo sin serlo" sí que "sigo confiando" en la justicia... así que espera que con el paso de los años pueda demostrar que el hijo de Ivonne no es su hijo biológico.