Rauw Alejandro lleva varios días en el foco de la polémica a raíz de un vídeo que ha corrido como la pólvora en redes sociales de un momento en su concierto en Puerto Rico. El artista celebró dos noches de fiesta para poner fin a su gira 'Saturno' y lo hizo acompañado de un montón de aristas entre los que se encontraba Bad Gyal.

El puertorriqueño y la catalana cantaron 'Zorra Remix', la canción que tiene juntos, pero durante un momento de la interpretación Bad Gyal vivió un momento incómodo que no ha dejado de compartirse en redes sociales. En las imágenes se ve como el cantante intenta 'perrear' con ella y esta se aparta.

"Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida, yo no sé", se le escucha decir a él. "No, no. A mí que no me involucren, que hay muchas nenas guapas por aquí", le espetaba ella ante la petición del puertorriqueño.

"Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta", sentenciaba la catalana firme. Unas palabras que fueron de los más aplaudidas y que han provocado una reacción en Rauw Alejandro.

Tras todas las polémicas que se han generado en torno al momento, el puertorriqueño se ha visto en la obligación de emitir un comunicado en su red social de Instagram para aclarar todo lo sucedido encima del escenario con su compañera Bad Gyal.

"A la prensa de España y a los tiktokers. Dejen de estar inventándose tanta mierda, que Alba y yo somos amigos y compañeros de trabajo. Y aquí hay respeto y admiración", comienza diciendo. "Hacemos música HP y lo que hacemos en tarima es un 'show' (busquen el significado), entretenimiento para ustedes. Fueron dos noches y juntos en tarima y vendrán muchos más", termina diciendo, dejando claro que entre ellos hay muy buen rollo.

Tras las palabras del puertorriqueño, ha sido la de Barcelona la que ha querido zanjar de una vez por todas esta polémica con otro comunicado donde deja muy claro como se sintió estos dos días junto a Rauw Alejandro.

"Quiero aclarar que no estoy de acuerdo en cómo están planteando algunos medios lo que pasó en el choli. Perrear con alguien no me parece nada del otro mundo, pero precisamente quise evitar pegarme demasiado a Rauw porque sé cómo es determinada prensa y determinada gente en redes sociales", ha escrito la cantante.

"Sé que seguramente se me hubiera relacionado con él de otra manera cuando sólo somos amigos y compañeros de trabajo y también sé que se hubiera generado una polémica innecesaria. Soy consciente de ello y sé que en el caso de haber perreado con él siendo una persona pública se hubieran generado muchos chismes falsos."

''Solo me queda decir que estoy superagradecida. Los shows han sido increíbles. Espero que los medios algún día cambien un poco y aprendan que esta prensa tan sensacionalista solo nos genera muchísima más presión a los artistas'', ha sentenciado poniendo punto y final a la polémica.