Sevilla se convirtió anoche en la capital de la música al acoger la 23 gala de los Grammy Latinos. La capital andaluza recibió a un sinfín de artistas en la primera edición que se celebra fuera de los Estados Unido.

La gala homenaje a la música latina dejó un montón de anécdotas y premiados, aunque la mayoría de las miradas estuvieron dirigidas a Rosalía y Rauw Alejandro, que se reencontraron por primera vez en público tras su ruptura.

Los dos artistas se subieron al escenario de la gala para dejar dos interpretaciones para la historia. Rosalía fue la encargada de abrir la ceremonia de la música y para ello escogió ni más ni menos que 'Se nos rompió el amor', una de las canciones más populares de Rocío Jurado. La catalana dejó a todos boquiabiertos con una actuación en la que volvió a demostrar su grandeza en el escenario y en la que no puedo evitar emocionarse.

En su actuación desbordada el sentimiento e incluso se atrevió a cambiar una parte de la letra de la canción, cuando al final terminó diciendo "se nos rompió el amor de tanto usarlo, o no".

Actuación completa de Rosalía en los #LatinGRAMMY celebrados en Sevilla pic.twitter.com/3vGpn6nkKR — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) 16 de noviembre de 2023

En ese momento todas las miradas estaban puestas en su expareja Rauw Alejandro, que también estaba presente en la gala a la que decidió ir acompañado de su madre. Pero si Rosalía había dejado a todos sin palabras con la elección de la canción y su interpretación, el puertorriqueño no se quedó atrás.

Rauw Alejandro decidió empezar su actuación con la canción de 'Se fue', de Laura Pausini. Un homenaje a la artista italiana en el que muchos vieron un claro mensaje a Rosalía.

Lo cierto es que en ningún momento de la gala se vio la reacción de ninguno de los dos artistas a estas actuaciones y la explicación la ha desvelado Adriana Dorronsoro en 'Vamos a Ver'. "Lo que me dicen es que los mensajes de las canciones estaban clarísimamente hechos con intención y que los equipos de ellos pactaron que ninguno de los dos viese las actuaciones. Es decir, Rauw Alejandro no vio la actuación de Rosalía ni Rosalía la de Rauw Alejandro. No estuvieron presentes. Lo hicieron queriendo para que, precisamente, no hubiera un plano de ellos", ha señalado la periodista.

yo todavía sigo en shock con rauw alejandro cantándole se fue a rosalía #LatinGRAMMY pic.twitter.com/oaumlcA5WT — Iván ♡ (@Ivanyanoviene) 16 de noviembre de 2023

"Me cuentan también que estuvieron sentados en lados totalmente opuestos, que ni siquiera se quieren ver y que el ambiente entre ellos es bastante tenso", añadió la periodista.

Este no habría sido el único momento en el que la pareja trató de evitarse. "Rosalía y Rauw Alejandro iban a coincidir en su vuelo a las cuatro y diez de la tarde a Miami. Pero Rosalía se ha enterado de que iban a coincidir y alguien de su equipo también se habrá enterado de alguna manera. Entonces, ha cambiado el vuelo para no coincidir con Rauw. Y sale en el vuelo de las 15:25 con otra aerolínea", aseguró el periodista de TikTok Abel Planelles.