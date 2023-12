Ana García Obregón ha bautizado este domingo, 17 de diciembre, en la Parroquia Nuestra Señora de La Moraleja, a su nieta Ana Sandra Lequio. La pequeña fue concebida por gestación subrogada en Miami después de que Aless Lequio le confesase a sus padres que uno de sus últimos deseos era tener descendencia.

El lugar que ha elegido la presentadora de televisión para que su hija legal reciba las aguas bautismales es muy simbólico, ya que allí tuvo lugar el funeral de su hijo hace tres años. Toda la familia se reunía allí para celebrar este momentazo que ha llenado de ilusión a la Obregón estos últimos meses.

Aunque una de las asistencias que ha sido una incógnita hasta en el último momento ha sido Alessandro Lequio, que finalmente ha decidido no acudir al bautizo. Pero los que sí acudieron al evento, además de familiares y amigos de la bióloga, fueron los fotógrafos de su revista de cabeza y es que tal y como ha desvelado el programa 'Vamos a ver', Ana Obregón habría vendido la exclusiva por un precio de 50.000 euros. Un dinero que irá destinado a la Fundación Aless Lequio.

La exclusiva de la revista '¡Hola!' ha visto hoy la luz y en ella, la presentadora comparte todos los detalles del bautizo de la pequeña y por supuesto, del rechazo de Alessandro Lequio de acudir a este momento tan emotivo para ella.

"No es que estuviera invitado, es que es su abuelo y me encantaría que hubiera estado aquí; les he escrito a los dos, a María y a él. Y a Ena, claro, que es su tía, con seis años. Me entristece mucho por Aless, lo veo como un desprecio hacia él. Pero, en fin, cada persona es como es. Me ha sorprendido mucho su actitud y no lo entiendo. Al principio me dolía, pero ya no", ha sentenciado Ana Obregón zanjando el tema.

La actriz ha hablado de uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, en la que todos brindaron por su hijo Aless en una fecha tan señalada por su hija Ana Sandra. "Debajo de su foto, la que preside el salón, hemos brindado con sus amigos del colegio y de la universidad por él y por Anita. Y ahí sí que ha habido lágrimas. Ha sido como si estuviera aquí. Bueno, es que seguro que ha estado aquí, con nosotros. Y le ha debido de decir a Anita: "Compórtate", porque se ha portado fenomenal. Es que no sabes cómo es esta niña, tiene la misma ternura alocada que tenía su papá. Y es tremenda; cada vez que conoce a alguien lo mira de arriba abajo, como si le hiciera una radiografía", ha explicado.