Ana García Obregón ha bautizado el domingo, 17 de diciembre, en la Parroquia Nuestra Señora de La Moraleja, a su nieta Ana Sandra Lequio. La pequeña fue concebida por gestación subrogada en Miami después de que Aless Lequio le confesase a sus padres que uno de sus últimos deseos es tener descendencia.

El lugar que eligió la presentadora de televisión para que su hija legal reciba las aguas bautismales es muy simbólico, ya que allí tuvo lugar el funeral de su hijo hace tres años.Toda la familia se reunió allí para celebrar ese momentazo que ha llenado de ilusión a la Obregón estos últimos meses.

Aunque una de las asistencias que ha sido una incógnita hasta en el último momento ha sido Alessandro Lequio, que finalmente ha decidido no acudir al bautizo. Y como era de esperar, su decisión ha traído cola.

El colaborador ha acudido a su puesto de trabajo en 'Vamos a ver' y Joaquín Prat y sus colaboradores no han podido evitar preguntarlo por su ausencia en el bautizo de su nieta. "Yo con todo el respeto al programa y a la madre de mi hijo no voy a decir nada", ha espetado el colaborador. "Recibo la invitación, por supuesto, pero no contesto, aunque no va con segundas", ha revelado el colaborador ante la pregunta del presentador.

La cosa no ha quedado ahí y el tema del bautizo sigue trayendo cola. 'Vamos a ver' ha desvelado hoy que Ana Obregón habría vendido la exclusiva del bautizo por 50.000 euros que, como en otras ocasiones, irán destinados a la Fundación Aless Lequio.

"Ana puede vender las exclusivas que quiera, el que lo critica es porque ellos no pueden facturar por estas cosas. La niña es hija legal de Ana y por eso lleva sus apellidos, el resto es darle vueltas absurdas", ha señalado Lecquio saliendo el defensa de la madre de su hijo. Pero cuando Joaquín Prat le ha preguntado sobre su Ana Sandra es algo suyo, el italiano ha respondido con un tajante "no".

"Si mañana tú y yo tenemos hijos nuevos, yo no le puedo poner el apellido Prat ni tú Lequio, pero se lo podemos poner como nombre, no como apellido", ha explicado Alessandro Lequio.