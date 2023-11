El grupo de electro-pop español 'Locomía' ha perdido a otro de sus integrantes. Tal y como ha anunciado su familia a través de un comunicado en sus redes sociales, Francesc Picas, ha muerto a los 53 años de edad en Barcelona.

"La Luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca lo hará en la eternidad. Queda en el corazón y la memoria de todos aquellos que tanto le hemos querido", comienzan explicando. "La familia y amigos, en esta tan dolorosa situación, pedimos privacidad y que su legado humano y artístico se preserve con todo el amor y respeto que él se merece", han añadido.

Una noticia que ha pillado a todos por sorpresa, ya que Picas había decidido volver al mundo artístico después de su parón para estudiar Psicología. Tanto es así, que este mismo agosto tuvo su regreso a Argentina en un recital en el Picadilly Teatro.

Las reacciones no se han hecho esperar y han sido miles los mensajes de despedida y las muestras de cariño que ha recibido el artista en las últimas horas. "Aún no me lo creo... te amo Francesc y te recordaré como parte de mi adolescencia", ha escrito una seguidora. "¿Qué pasó? Si estabas lleno de proyectos! Te vamos a extrañar," ha escrito otra.

Por el momento no ha trascendido la causa de la muerte. La familia ha decidido omitir este dato en el sentido comunicado que ha publicado en el perfil del artista.

En el año 2018 los fans del grupo también se quedaban de piedra al conocer la muerte de Santos Blanco, otro miembro de 'Locomía' que apareció muerto en un albergue de Covadonga. A los pocos meses se conocía también el fallecimiento de Frank Romero a causa de una infección.