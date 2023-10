El fenómeno Taylor Swift ha revolucionado la NFL, la Liga Nacional de Fútbol Americano, por su supuesto romance con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs. Los rumores cogieron fuerza cuando la cantante acudió al partido del deportista del último domingo contra los Chicago Bears y disfrutó del evento desde el palco con su madre, Donna Kelce. Pero parece que este romance comenzó antes de estos primeros indicios, o al menos el interés entre ambos por conocerse. Y la unión entre dos estrellas ha revolucionado Estados Unidos.

El jugador de fútbol americano acudió este verano a uno de los conciertos de Taylor Swift de su gira “The Eras Tour”. La intención de Kelce era conocer a la cantante antes o después del show y poder entregarle una pulsera con su número de teléfono (un gesto muy popular entre los fans de la artista, que se intercambian lo que los swifties llaman “pulseras de la amistad”). Sin embargo, este encuentro no fue posible en ese momento. “Estaba un poco dolido porque no pude entregarle uno de los brazaletes que hice para ella”, confesó él mismo en el pódcast que presenta junto a su hermano, New Heights.

Primeros rumores

El deportista de los Kansas City Chiefs también invitó a Taylor públicamente a uno de sus partidos. Los rumores sobre una posible relación surgieron a partir de ese momento y los medios han estado muy pendientes de todos los movimientos de la pareja para intentar pillarles juntos. Lo que nadie esperaba es que ella aceptara esa invitación y apareciera en la grada de uno de los juegos poco después. Y, por si fuera poco, lo hiciera como una integrante más de la familia de él. Como si fueran dos adolescentes que se enamoran por primera vez, la pareja intercambió miradas durante el partido y el resto de compañeros del equipo comentó la presencia de Taylor entre cuchicheos.

Después del partido, Kelce y Swift salieron juntos del Arrowhead Stadium hacia un restaurante. Si los seguidores de la pareja no tenían suficientes pruebas sobre los inicios de este posible romance, el portal TMZ captó unas imágenes que muestran un acercamiento más íntimo entre los dos. En las fotografías aparece la intérprete de Lover sentada en el regazo del jugador y rodeándole el cuello con su brazo. Un gesto que, aunque no confirma una relación, sí que demuestra gran complicidad.

Impacto

Lo que está claro es que este romance se ha convertido en la estrategia de márketing perfecta para Kelce y su equipo de fútbol americano. Las ventas de las camisetas del jugador se han disparado un 400% tras la presencia de la cantante en el partido. Fanatics, la plataforma oficial de venta en línea de productos de la NFL, ha informado de que la demanda de la camiseta con el número 87 de Kelce tuvo un aumento vertical y se situó entre las más vendidas.

Anteriormente, la camiseta de Kelce estaba fuera de la clasificación de las diez más vendidas, liderada por el quarterback de los Philadelphia Eagles Jalen Hurts. Kelce también vendió más camisetas que su compañero Patrick Mahomes, considerado por muchos como el mejor quarterback del mundo, heredero del legendario Tom Brady y MVP del último Super Bowl.