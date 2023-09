Laura Escanes es una de las influencers del momento y, aunque tiene muchos seguidores que le apoyan, también le salen detractores con cada publicación en redes sociales. Hace unos días, publicó una imagen en la que se le veían labios muy exuberantes y en seguida recibió numerosos comentarios que la criticaban, y la acusaban de haberse pasado "poniéndose labios" o reprochándola que cada vez se ponía "más morros".

Ella aclaró que no se ponía labios desde diciembre de 2018 y que el efecto de volumen en sus labios era debido al maquillaje. Así, comenzó a reivindicar su honestidad en redes sociales.

Escanes aseguró que ella siempre se ha mostrado sincera en redes sociales y ha compartido todos los cambios que se ha hecho en su cuerpo, aunque no tuviera la obligación de ello.

"Después de tantos años en redes habréis visto que cuando me he operado del pecho, os lo he dicho. Cuando me he puesto bótox, lo he dicho, cuando me separé, lo dije, cuando me enamoré, lo visteis también", afirmó. "Incluso cuando me operé de hemorroides también lo he dicho... Mucho no tengo que esconder, si me hubiera puesto más labios o me hubiera operado la nariz, ¿no creéis que también os lo habría dicho?", expresó.

Y así, le puso punto y final a una polémica absurda, negando también que se había hecho una rinoplastia (como muchos usuarios le decían) y que la voluminosidad de sus labios derivaban de un buen uso del maquillaje.