Laura Escanes se ha convertido en una de las influencers más seguidas de nuestro país. La joven acumula casi dos millones de seguidores en Instagram y las marcas se la rifan para trabajar con ella.

La creadora de contenido ha comenzado el mes de agosto acompañada de su hija Roma. La pequeña ha estado pasando unos días de vacaciones con su padre, Risto Mejide, y ahora ha llevado el turno de su madre. Un momento que la influencer quiere aprovechar al 100% y que la ha llevado a dar este paso.

"He decidido aprovechar estas semanas que estoy con la enana y que no tengo compromisos laborales para desconectar de las redes sociales'', comenzaba diciendo. ''Hace unos años me dije a mí misma que lo iba a hacer mínimo una vez al año y ahora ha llegado el momento. Todo está bien, no hay que preocuparse de nada. Pero me apetece centrarme en mí, sin más. Os quiero'', aseguraba la influencer.

Pero la desconexión le ha durado bien poco. Unos días después de anunciar que se alejaba de las redes durante unos días, regresaba para anunciar un desagradable incidente. "Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA", comenzaba explicando.

Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la… — Laura Escanes (@LauraEscanes) 15 de agosto de 2023

"A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan", sentenció.

No ha sido la única

Laura Escanes no ha sido la única. Hace unos meses la cantante Rosalía vivía una situación similar. El cantante JC Reyes difundió a través de las redes sociales una imagen manipulada de la cantante catalana desnuda y se jactó de ello

El cuerpo d una mujer n es propiedad pública, no es una mercancía xa tu estrategia d marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni t conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los q os pareció gracioso o plausible espero de… — R O S A L Í A (@rosalia) 24 de mayo de 2023

"El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de Marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció gracioso o plausible, espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar", senteciaba la artista en su perfil de Twitter.