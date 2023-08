Laura Escanes se ha convertido en una de las influencers más seguidas de nuestro país. La joven acumula casi dos millones de seguidores en Instagram y las marcas se la rifan para trabajar con ella.

Aunque cada vez es más cautelosa con lo que comparte, sus redes son un herramienta de trabajo, pero también un portal en el que comparte algunos aspectos de su vida privada, que se ha situado en el foco mediático en los últimos meses.

Su separación de Risto Mejide, con el que tiene una hija en común, la puso en el centro de la polémica. A los pocos meses su relación con el cantante Álvaro de Luna también la convertió en objetivo de la prensa. Y aunque parece que ahora las aguas se han calmado un poco, la influencer ha tomado una drástica decisión que ha sorprendido mucho a sus seguidores.

Laura Escanes ha comenzado el mes de agosto acompañada de su hija Roma. La pequeña ha estado pasando unos días de vacaciones con su padre, Risto Mejide, y ahora ha llevado el turno de su madre. Un momento que la influencer quiere aprovechar al 100% y que la ha llevado a dar este paso.

"He decidido aprovechar estas semanas que estoy con la enana y que no tengo compromisos laborales para desconectar de las redes sociales'', comenzaba diciendo. ''Hace unos años me dije a mí misma que lo iba a hacer mínimo una vez al año y ahora ha llegado el momento. Todo está bien, no hay que preocuparse de nada. Pero me apetece centrarme en mí, sin más. Os quiero'', aseguraba la influencer.

Esta no es la primera vez que Laura Escanes abandona por un tiempo sus redes sociales. La catalana ya lo hizo en agosto del año 2021, a raíz de las continuas críticas que recibía por su papel de madre y por la gran diferencia de edad que había con su entonces pareja Risto Mejide.